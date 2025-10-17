O desafio de transformar dados em decisões para inovar na indústria gaúcha

Gravado direto da Mercopar 2025, em Caxias do Sul, o novo episódio do Radar de Inovação mostra como a tecnologia está mudando a rotina das fábricas gaúchas. O convidado é Fabiano Dallacorte, especialista em competitividade setorial do Sebrae RS, que explica de que forma sensores, inteligência artificial e análise de dados estão redefinindo processos produtivos e aumentando a eficiência das indústrias.

Durante a conversa, Dallacorte destaca que a indústria 4.0 não depende apenas de máquinas conectadas, mas também de mudança de mentalidade. Segundo ele, é preciso que empresários e trabalhadores compreendam o valor das informações geradas no chão de fábrica e saibam usá-las para tomar decisões mais precisas e rápidas.

O episódio também discute os desafios da qualificação profissional e a importância da colaboração entre empresas, instituições de ensino e governo para fortalecer as cadeias produtivas locais. Para Dallacorte, investir em inovação é essencial para garantir competitividade e sustentabilidade no longo prazo.