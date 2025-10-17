Ciência e Tecnologia

Radar de Inovação
Notícia

O desafio de transformar dados em decisões para inovar na indústria gaúcha

Fabiano Dallacorte, especialista do Sebrae, fala sobre os desafios da transformação digital e a importância de preparar pessoas para lidar com dados

GZH

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS