Nobel de Química vai para o desenvolvimento de estruturas metalorgânicas

Susumo Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi foram agraciados com o Nobel de Química 2025. Jonathan Nackstrand / AFP

O Prêmio Nobel de Química 2025 foi concedido ao japonês Susumo Kitagawa, ao britânico Richard Robson e ao jordaniano Omar M. Yaghi pelo desenvolvimento das estruturas metalorgânicas, conhecidas como MOFs (metal-organic frameworks no orginal). O anúncio foi realizado nesta quarta-feira (8) pela Academia Real das Ciências da Suécia.

As MOFs são materiais ultraporosos, capazes de capturar, armazenar e separar moléculas em nível atômico, funcionando como uma esponja feita de átomos. A pesquisa começou nos anos 1980.

Entre as aplicações possíveis estão a redução do efeito estufa com a captura de CO₂ em fábricas e usinas, purificação de água, armazenamento de hidrogênio, controle de amadurecimento de frutas e na produção de chips e semicondutores, em que são usados para conter ou neutralizar gases tóxicos.

— Sinto-me muito honrado e feliz por minha longa trajetória de pesquisa ter sido reconhecida — declarou Kitagawa em uma entrevista por telefone logo após o anúncio do prêmio.

Os nomes de Yaghi e Kitagawa estavam havia anos na lista para o prêmio de Química.

— As estruturas metalorgânicas têm um enorme potencial, pois oferecem oportunidades antes inimagináveis para criar materiais feitos sob medida com novas funções — afirmou Heiner Linke, presidente do Comitê Nobel de Química.

O Comitê do Prêmio Nobel deu exemplos de aplicações concretas. O grupo de pesquisa de Yaghi, por exemplo, "extraiu água do ar desértico do Arizona", apontou.

— Durante a noite, as estruturas metalorgânicas capturaram o vapor de água do ar. Quando chegou o amanhecer e o sol aqueceu o material, foi possível coletar a água — acrescentou.

O trabalho do trio resultou em dezenas de milhares de novas redes moleculares diferentes criadas por outros cientistas.

Os laureados recebem um prêmio de 11 milhões de coroas (R$ 6,2 milhões), que será divido igualmente entre os três. A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para 10 de dezembro, como ocorre todos os anos, aniversário da morte do químico sueco Alfred Nobel (1833-1896), criador da premiação.

Próximos anúncios do Nobel