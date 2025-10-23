Meteoro "bola de fogo" ilumina o céu do RS; assista ao vídeo

Fireball ingressou na atmosfera a uma altitude de 100km. Observatório Heller & Jung / Divulgacao

O observatório espacial Heller & Jung, localizado em Taquara, a 80 quilômetros de Porto Alegre, registrou a passagem de um meteoro Fireball sobre o céu do Rio Grande do Sul na madrugada desta quinta-feira (23) (veja o vídeo abaixo).

Fireball, também conhecido como "bola de fogo", é um meteoro com brilho intenso, que fenômeno que os especialistas se referem como magnitude. Quanto mais baixo o número de magnitude, mais brilhante é o corpo celeste.

No caso do que registrado pelo observatório, a magnitude foi de -4,2. Ele ingressou na atmosfera a uma altitude de 100 quilômetros e se extinguiu a oeste do estado a uma altitude de 52 quilômetros. Entre ingressar na atmosfera e ser extinto, se passaram 0,57 segundos.

— Este foi o segundo meteoro de elevada magnitude registrado durante a chuva de meteoros Orionídeas este ano — conta Carlos Fernando Jung, responsável pelo observatório.