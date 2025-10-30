Lab-Fecomércio ajuda pequenas empresas do RS a inovarem e entrarem no universo digital; assista

O novo episódio do podcast Radar de Inovação destaca como a tecnologia pode transformar pequenos e médios negócios do Rio Grande do Sul, especialmente no comércio e nos serviços.

O programa recebe Leonardo de Paula, gerente do Lab Fecomércio-RS, para falar sobre o trabalho do hub de inovação do Sistema Fecomércio, que atua para levar soluções práticas e acessíveis a lojistas, empreendedores e profissionais que ainda estão dando seus primeiros passos na digitalização.

Durante a conversa, o convidado explica como o Lab vem contribuindo para estimular a inovação no pequeno varejo, muitas vezes ainda distante de ferramentas básicas. Para muitos negócios, migrar do caderno para uma planilha ou implantar atendimento via WhatsApp, por exemplo, representa um salto significativo.

De Paula destaca que a inovação nem sempre está ligada a tecnologias sofisticadas: pode ser um processo para economizar energia, compreender o melhor horário de venda ou automatizar um atendimento que hoje consome tempo do dono do negócio.

