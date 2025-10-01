iPhone 17 Pro Max e Xiaomi 17 Pro Max: descubra o preço e a diferença entre os smartphones

iPhone 17 Pro Max e o Xiaomi 17 Pro Max são os últimos lançamentos das marcas. Apple / Xiaomi / Divulgação

Na última semana, a Xiaomi apresentou oficialmente a sua nova linha de smartphones. Pulando o número 16, a empresa chinesa lançou a geração 17. O grande destaque é o Xiaomi 17 Pro Max, que chega com bateria de longa duração e uma tela extra na parte traseira. O aparelho foi pensado para disputar espaço diretamente com o iPhone 17 Pro Max, também revelado neste mês pela Apple.

Os dois lançamentos representam o que há atualmente de mais avançado em cada marca, reunindo recursos de ponta, design moderno e tecnologias que prometem melhorar tanto o dia a dia quanto a experiência com fotos, vídeos e desempenho geral. Com esses modelos, Xiaomi e Apple reforçam a disputa pelo topo do mercado de smartphones premium.

Compare abaixo os modelos e veja como eles se diferenciam:

Xiaomi 17 Pro Max

O novo Xiaomi 17 Pro Max chega como o topo de linha da marca chinesa, pensado para quem busca alto desempenho e bateria de longa duração. O aparelho traz um design em vidro e alumínio, e é resistente à água.

O diferencial é a tela extra na parte traseira, que pode mostrar notificações, widgets, visualização de chamadas e mensagens, controle de música, verificação do relógio ou do cronômetro, exibição de papéis de parede e até pode funcionar como visor para selfies. Além disso, a empresa oferece uma capa que transforma o celular em um mini console portátil, permitindo jogar na tela traseira. A capa custa 299 yaun (cerca de R$223).

O conjunto de câmeras também chama atenção: são três lentes de 50 MP — principal, ultra-angular e telefoto com zoom de 5x — e uma câmera frontal de 50 MP que grava vídeos em 4K.

A bateria de 7.500 mAh garante horas de uso, e o carregamento rápido permite recarregar o aparelho em pouco tempo.

iPhone 17 Pro Max

O novo iPhone 17 Pro Max é o topo de linha da Apple, projetado para quem quer alto desempenho e câmeras avançadas. O aparelho tem corpo em alumínio e vidro, é resistente à água e traz uma tela grande de 6,9 polegadas, com brilho intenso e taxa de atualização de 120 Hz.

O conjunto de câmeras também foi renovado: são três lentes de 48 MP — principal, ultra-angular e telefoto com zoom de 8x — e a câmera frontal conta com 18 MP e recursos de inteligência artificial para selfies perfeitas, individuais ou em grupo.

A bateria garante longas horas de uso e o carregamento rápido permite recuperar até 50% em cerca de 20 minutos. Além disso, o aparelho pode fornecer energia para acessórios, como AirPods e Apple Watch, graças ao carregamento reverso sem fio.