Especialistas destacam que melhorar ensino básico é condição para IA na educação: "Precisamos mudar a lógica da sociedade"

Referências na educação falaram sobre as oportunidade para a juventude durante programação da Semana Caldeira. Camila Hermes / Agencia RBS

Preparar jovens para o futuro passa também por educar para uma nova economia. Mas antes mesmo de estar pronto para lidar com a tecnologia, é preciso ver a educação como ponto estratégico. O insight norteou um dos painéis mais prestigiados da Semana Caldeira, nesta sexta-feira (3), em Porto Alegre, numa verdadeira aula de lideranças nacionais sobre o tema.

O debate foi tópico da palestra “IA & Educação - a grande oportunidade para a juventude brasileira”, com as especialistas Cláudia Costin, ex-diretora global de Educação do Banco Mundial, e Priscila Cruz, da organização Todos pela Educação.

O papo foi mediado pelo diretor do Campus Caldeira, Felipe Amaral. Eles listaram avanços importantes já conquistados por alguns Estados, mas destacaram a urgência de não se perder o foco das políticas e das iniciativas em educação.

Cláudia reconheceu que o Brasil tem desafios enormes, mas lembrou que o país tem um atraso educacional em relação a outras nações. Foi só na primeira década do século 21 que ampliou o acesso ao chamado Ensino Fundamental. Este passo atrás tem reflexos que aparecem até hoje.

Especialista em educação básica pública, Priscila falou da necessidade de se ter um objetivo de nação. Para isso, o primeiro passo é eliminar o “sentimento de vira-lata” do brasileiro a respeito da própria capacidade de oferecer educação pública de qualidade.

— Temos que expandir a educação integral. E não tem mágica. Tem que ter mais professores, mais espaços. Enquanto a gente não quase universalizar (o ensino), não entrem na conversa de que a gente pode diminuir o recurso para a educação. Não dá para reduzir porque tem muita coisa para fazer ainda — disse Priscila.

A ex-diretora global do Banco Mundial reforçou que o Brasil tem a nona economia do mundo, e, portanto, tem condições de enfrentar a educação como prioridade. Para Cláudia, o trabalho começa por criar uma cultura de atenção ao tema.

— Nós precisamos mudar a lógica da sociedade em relação à educação. Educação é direito de toda criança e adolescente. E ela tem que ser de qualidade. Não adianta falar pra mim “ah, mas você precisa ver que eles vêm de famílias desestruturadas”. Como se a gente não tivesse famílias ricas desestruturadas, né? Temos que criar um consenso na sociedade de que a educação tem que ter muita qualidade e que nós temos que apoiar e valorizar profissionalmente os professores — disse Cláudia.

Aprendendo com IA

Sobre o avanço da inteligência artificial, os especialistas entendem que um novo momento se coloca nas escolas, como desafio e oportunidade. Aulas mais dialogadas, com metodologias mais ativas, e formação adequada tanto para alunos quanto professores estão entre as urgências para este momento.

Para Cláudia, as ferramentas podem apoiar os educadores na criação dos planos de aula, na correção de trabalhos e também na aprendizagem adaptativa, identificando exatamente o que o aluno não está aprendendo. É usar a tecnologia a serviço da aprendizagem, e não pelo viés da substituição dos profissionais.

Priscila acrescenta a tecnologia não pode “terceirizar a cognição”, que é inerente ao ser humano. O jeito inteligente de usar a IA, diz, é ter a ferramenta como “copiloto” do professor, auxiliando em tudo aquilo que for parte operacional no trabalho.

Sucesso da edição

A Semana Caldeira encerra nesta sexta-feira (3), após cinco dias de programação intensa. O evento dedicado à inovação reuniu uma média diária de 3 mil pessoas de dentro e de fora do Estado, entre eles empresários, gestores públicos, estudantes e interessados por tecnologia em geral. A estimativa do Instituto Caldeira é que 16 mil pessoas tenham passado pelo espaço.

— Isso é muito importante, um evento gratuito. Ao longo da semana tivemos diversos painéis sobre educação, sobre novas gerações, sobre como que a tecnologia influencia todo esse movimento — destacou o diretor do Campus Caldeira.

— O principal foi ver de fato a rede se conectando, comentando a profundidade dos conteúdos, a diversidade de pautas que conseguimos trazer. Teve muita gente legal circulando por aqui, e o balanço é superpositivo. Esperamos ter gerado boas conexões. Dentro do aplicativo, tivemos mais de 2,5 mil pessoas que se conectaram. É um indicador de sucesso, de que tenha gerado bons negócios, além de bons insights — acrescentou Carolina Cavalheiro, diretora de negócios e gestão de comunidade do Instituto Caldeira.