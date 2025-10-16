Entenda o que muda para crianças e famílias com a nova classificação de seis anos para aplicativos e jogos virtuais

A nova classificação indicativa criada pelo governo federal representa uma mudança na lógica desse tipo de recomendação. Voltada para sinalizar obras inadequadas para menores de seis anos, a faixa foi idealizada principalmente para servir como critério de definição da idade adequada para participar de interações sociais em ambientes digitais como aplicativos e jogos virtuais, em vez de focar no conteúdo de alguma produção.
Marcada com a cor rosa fúcsia, a classificação indicativa de seis anos vem para suprir uma lacuna deixada entre as classificações livre e para maiores de 10 anos. Na prática, a nova categoria serve para chamar a atenção das famílias para os riscos envolvidos no uso de alguns ambientes por parte de crianças pequenas.
— A política pública de classificação indicativa é uma das mais importantes camadas de proteção nos ambientes digitais, porque informa às famílias se o conteúdo que está sendo veiculado é seguro para os menores sob sua guarda. A portaria é especialmente inovadora ao incluir a chamada “interatividade digital” que, até hoje, se baseava apenas em conteúdo que contivesse sexo, nudez, drogas e violência — descreveu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
A portaria que determinou a mudança, assinada nesta quarta-feira (15) e publicada no Diário Oficial da União nesta quinta (16), inclui riscos presentes em jogos eletrônicos e aplicativos às crianças. Será averiguada a possibilidade de contato com adultos desconhecidos, de compras online não autorizadas e de interações “potencialmente perigosas” com agentes de inteligência artificial (IA).
Com a nova norma, poderão receber classificações indicativas as seguintes obras, produtos e serviços:
- Obras audiovisuais
- Aplicativos digitais
- Jogos eletrônicos
- Espetáculos públicos
No caso de aplicativos, a classificação indicativa será definida pela própria criadora daquele jogo ou programa. Na hora de fazer o download da aplicação no celular, o usuário poderá verificar a recomendação etária.
Quando existir possibilidade de um adulto interagir com uma criança em algum contexto, isso precisará ser levado em conta pelo desenvolvedor na hora de fazer a classificação indicativa, sob pena de o aplicativo ser alvo de denúncias para o Ministério Público e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e sofrer sanções previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal.
— Nesses jogos digitais, a criança está submetida às chamadas “interações online”, que são com humanos ou até mesmo com uma inteligência artificial. Um dos focos é vedar e tentar mitigar os danos causados por pessoas criminosas que frequentam essas plataformas com o objetivo de promover interações criminosas ilícitas com crianças. Infelizmente, muitos predadores fazem uso dessas interações permitidas por plataformas para buscar vítimas — observa Juliano Madalena, advogado que atua como professor na área do Direito Digital da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP).
A classificação é uma recomendação, e não uma proibição de evitar o consumo de determinado conteúdo ou a exposição de ambientes em uma faixa etária. Por isso, não há sanções previstas a jovens e suas famílias caso a sugestão não seja acatada – apenas para veículos, proprietários de locais e desenvolvedores que descumprirem a norma.
— Quando falamos em classificações, o efeito jurídico que se espera é que os pais e responsáveis olhem para elas e entendam o risco que é permitir que a criança ou adolescente frequente determinadas plataformas — afirma o advogado.
A portaria entra em vigor em 17 de março de 2026, no que se refere a aplicativos ofertados em lojas digitais que tenham funcionalidades voltadas à hospedagem de conteúdos audiovisuais, permitam a troca de mensagens, conduzam à apresentação, ao acesso ou à comercialização de produtos e serviços, promovam a realização de apostas ou utilizem sistemas de IA destinados à execução de tarefas que exigem cognição humana. Para os demais dispositivos, o prazo é 17 de novembro de 2025.