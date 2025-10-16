Entenda o que muda para crianças e famílias com a nova classificação de seis anos para aplicativos e jogos virtuais

Nova categoria serve para chamar a atenção das famílias para os riscos envolvidos no uso de aplicativos. foxyburrow / stock.adobe.com

A nova classificação indicativa criada pelo governo federal representa uma mudança na lógica desse tipo de recomendação. Voltada para sinalizar obras inadequadas para menores de seis anos, a faixa foi idealizada principalmente para servir como critério de definição da idade adequada para participar de interações sociais em ambientes digitais como aplicativos e jogos virtuais, em vez de focar no conteúdo de alguma produção.

Marcada com a cor rosa fúcsia, a classificação indicativa de seis anos vem para suprir uma lacuna deixada entre as classificações livre e para maiores de 10 anos. Na prática, a nova categoria serve para chamar a atenção das famílias para os riscos envolvidos no uso de alguns ambientes por parte de crianças pequenas.

— A política pública de classificação indicativa é uma das mais importantes camadas de proteção nos ambientes digitais, porque informa às famílias se o conteúdo que está sendo veiculado é seguro para os menores sob sua guarda. A portaria é especialmente inovadora ao incluir a chamada “interatividade digital” que, até hoje, se baseava apenas em conteúdo que contivesse sexo, nudez, drogas e violência — descreveu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

A portaria que determinou a mudança, assinada nesta quarta-feira (15) e publicada no Diário Oficial da União nesta quinta (16), inclui riscos presentes em jogos eletrônicos e aplicativos às crianças. Será averiguada a possibilidade de contato com adultos desconhecidos, de compras online não autorizadas e de interações “potencialmente perigosas” com agentes de inteligência artificial (IA).

Com a nova norma, poderão receber classificações indicativas as seguintes obras, produtos e serviços:

Obras audiovisuais

Aplicativos digitais

Jogos eletrônicos

Espetáculos públicos

No caso de aplicativos, a classificação indicativa será definida pela própria criadora daquele jogo ou programa. Na hora de fazer o download da aplicação no celular, o usuário poderá verificar a recomendação etária.

Quando existir possibilidade de um adulto interagir com uma criança em algum contexto, isso precisará ser levado em conta pelo desenvolvedor na hora de fazer a classificação indicativa, sob pena de o aplicativo ser alvo de denúncias para o Ministério Público e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e sofrer sanções previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal.

— Nesses jogos digitais, a criança está submetida às chamadas “interações online”, que são com humanos ou até mesmo com uma inteligência artificial. Um dos focos é vedar e tentar mitigar os danos causados por pessoas criminosas que frequentam essas plataformas com o objetivo de promover interações criminosas ilícitas com crianças. Infelizmente, muitos predadores fazem uso dessas interações permitidas por plataformas para buscar vítimas — observa Juliano Madalena, advogado que atua como professor na área do Direito Digital da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP).

A classificação é uma recomendação, e não uma proibição de evitar o consumo de determinado conteúdo ou a exposição de ambientes em uma faixa etária. Por isso, não há sanções previstas a jovens e suas famílias caso a sugestão não seja acatada – apenas para veículos, proprietários de locais e desenvolvedores que descumprirem a norma.

— Quando falamos em classificações, o efeito jurídico que se espera é que os pais e responsáveis olhem para elas e entendam o risco que é permitir que a criança ou adolescente frequente determinadas plataformas — afirma o advogado.