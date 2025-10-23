Empresa de elevadores transforma a mobilidade e desenvolve robô para entregar mercadorias em apartamentos; assista 

O novo episódio do podcast Radar de Inovação destaca a transformação por meio da tecnologia em um setor tradicional da indústria: o de elevadores. O programa recebe Eduardo Caram, Head de Novas Instalações e Modernização da TK Elevator, para falar sobre o trabalho da empresa, que tem sede em Guaíba, de expansão para soluções de mobilidade urbana e residencial.

Durante a conversa, o convidado destaca o desenvolvimento do robô de entregas autônomo TOMI (Transporte Otimizado de Mercadorias Internas), criado em parceria com a startup de robótica Alabia.

O equipamento realiza entregas automatizadas em condomínios, integrando-se ao sistema de elevadores. Caram também comenta o papel da pesquisa e desenvolvimento dentro da companhia e o compromisso com a sustentabilidade, como o modelo de elevador EOX, que pode ser chamado através do celular e possui um processo de produção livre de emissões de carbono.