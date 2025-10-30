Ciência e Tecnologia

Descoberto no Havaí
Notícia

Duas luas? Saiba o que é o 2025 PN7, que viaja ao lado da Terra há seis décadas

Corpo celeste acompanha o planeta no mesmo ritmo em torno do Sol e deve permanecer próximo até 2083

Zero Hora

