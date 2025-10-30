Duas luas? Saiba o que é o 2025 PN7, que viaja ao lado da Terra há seis décadas

O pequeno objeto foi identificado pelo telescópio Pan-STARRS, no Havaí. ESA / Reprodução

A Terra tem um novo companheiro de rota, e não se trata de uma segunda lua. Astrônomos identificaram um corpo celeste que há mais de 60 anos se move quase no mesmo compasso do planeta em torno do Sol, seguindo uma trajetória tão próxima que chega a parecer um satélite natural.

O objeto, batizado de 2025 PN7, deve permanecer nessa posição até, pelo menos, 2083. Com cerca de 20 a 40 metros de diâmetro, ele foi identificado pelo telescópio Pan-STARRS, no Havaí, e despertou curiosidade por um detalhe incomum.

Esse corpo celeste completa uma volta ao redor do Sol no mesmo tempo que a Terra, mantendo-se a uma distância variável entre 4 milhões e 18 milhões de quilômetros.

"Companheiro" que não é lua

Apesar de parecer estar orbitando o planeta, o 2025 PN7 não está preso à gravidade terrestre, mas sim ao Sol. O movimento é tão sincronizado que ele parece seguir a Terra lado a lado, em um fenômeno conhecido pelos astrônomos como ressonância orbital.

Em alguns momentos, o corpo celeste se aproxima e parece "acompanhar" o planeta; em outros, se afasta por milhões de quilômetros, como se estivesse sendo deixado para trás. É uma relação estável, mas temporária, e já foi registrada em somente sete outros casos conhecidos.

Em algum ponto nas próximas décadas, o equilíbrio gravitacional deve mudar e o corpo será gradualmente desviado dessa rota paralela.

Falso alarme nas redes

A descoberta gerou confusão nas redes sociais. Diversas publicações afirmavam que a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) teria confirmado oficialmente uma nova lua da Terra (veja abaixo). No entanto, a agência espacial norte-americana não anunciou nenhuma descoberta desse tipo.

Desde o início de outubro, a Nasa suspendeu suas comunicações públicas devido ao bloqueio orçamentário temporário do governo dos Estados Unidos.

Zero Hora entrou em contato por e-mail com o escritório de imprensa da agência e recebeu resposta automática informando que o canal está inativo durante o chamado shutdown.

Na prática, portanto, não se trata de uma nova lua. Na verdade, o 2025 PN7 compartilha o mesmo caminho orbital do planeta, sem estar em órbita direta.

Fenômeno raro, mas revelador

Objetos como esse interessam aos cientistas porque permitem observações contínuas por longos períodos. Enquanto a maioria dos asteroides próximos à Terra cruza o Sistema Solar rapidamente, esses "companheiros temporários" retornam à mesma posição de observação todos os anos.

Por se moverem em trajetórias quase idênticas à da Terra, são considerados alvos estratégicos para futuras missões espaciais, já que demandam menor gasto de energia para o envio de sondas.