Como conquistar a atenção do público com tantos estímulos da internet?; assista

O novo episódio do videocast Radar de Inovação acompanha a Semana Caldeira 2025, evento que transforma Porto Alegre em palco de debates sobre criatividade, transformação digital e o futuro dos negócios.

Gravado diretamente no Instituto Caldeira, o programa recebe Ricardo Dias, fundador da Adventures, empresa voltada à criação e gestão de marcas, para discutir como conquistar atenção em um mundo saturado de estímulos digitais.

Na conversa, Ricardo Dias provoca reflexões sobre o impacto do conteúdo na velocidade do “dedão”. Também analisa a importância de entregar entretenimento, utilidade ou informação em vez de interromper o usuário no seu hábito. O palestrante destacou a importância de associar a fidelidade à conveniência.

O episódio também aborda métricas que realmente importam na criação, a diferença entre hype e tendência e o perfil do profissional de marketing do futuro, cada vez mais próximo do universo dos criadores de conteúdo.