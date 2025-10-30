Ciência e Tecnologia

Visitantes do espaço profundo
Cometa 3I/Atlas, 'Oumuamua e 2I/Borisov: o que se sabe sobre os objetos interestelares

Corpos vindos de fora do Sistema Solar voltam a gerar teorias da conspiração sobre vida alienígena e boatos de "defesa espacial"; astrônoma explica o que a ciência realmente descobriu sobre esses viajantes solitários

Murilo Rodrigues

