Amazon anuncia corte de 14 mil postos de trabalho para investimentos em IA

Demissões não ficaram limitadas aos Estados Unidos, afirma vice-presidente de Recursos Humanos e Tecnologia. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Gigante do e-commerce e da tecnologia, a Amazon anunciou nesta terça-feira (14) o corte de 14 mil postos de trabalho. A decisão faz parte de um processo de "redução global" vinculado ao desenvolvimento de inteligência artificial (IA).

Apesar do anúncio, a empresa não revelou quais países serão afetados com os cortes. CEO do Grupo Amazon, Andy Jassy já havia expressado em junho a intenção de reduzir custos na empresa, em pleno auge dos investimentos em IA.

— As reduções que anunciamos hoje são uma continuidade dos esforços para nos fortalecer ainda mais ao reduzir a burocracia, eliminar camadas e realocar recursos para garantir que estamos investindo em nossas maiores apostas — explicou em um comunicado Beth Galetti, vice-presidente de Recursos Humanos e Tecnologia.

Galetti revelou que haverá contratações para outras áreas da empresa em contrapartida aos 14 mil postos de trabalho da área corporativa que serão fechados. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, os cortes envolvem as funções de apoio ou estratégicas (recursos humanos, publicidade, gestão), em um grupo que conta com 1,5 milhão de funcionários, quase 350 mil deles em escritórios.

A mão de obra dos depósitos, majoritária dentro da força de trabalho, não será afetada, assegurou Galetti.

Mais anúncios em 2026

Galetti deu a entender que os 14 mil postos de trabalho eliminados são a primeira de várias etapas.

— Em 2026, esperamos continuar contratando em áreas estratégicas cruciais, ao mesmo tempo que identificamos outras oportunidades de eliminar postos e melhorar a eficácia — destacou.

Antecipando as críticas, ela disse que "alguns se perguntarão por que cortamos postos quando a empresa está indo bem", mas recorreu à IA generativa para defender a decisão.

— O que devemos ter em mente é que o mundo evolui muito rápido. Essa IA generativa é a tecnologia mais transformadora que vimos desde o surgimento da internet e permite que as empresas inovem com maior velocidade do que antes — comentou.

Em junho, Jassy disse que o desenvolvimento da IA generativa deveria permitir a redução do número de funcionários de escritório nos próximos anos. O mandato de Andy Jassy, que começou em 2021, foi marcado pela supressão de 27 mil postos de trabalho no período 2022-2023.

Funcionários demitidos