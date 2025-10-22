Adeus, Windows 10: o que muda com o fim do suporte da Microsoft e como usar o sistema com segurança?

Desde 14 de outubro, o sistema lançado em 2015 não deve receber mais atualizações, correções de falhas nem suporte técnico. Oleksandr / adobe.stock.com

O Windows 10, sistema operacional mais popular da Microsoft, entrou oficialmente em sua fase final. Desde 14 de outubro, o software, lançado em 2015, não deve receber mais atualizações, correções de falhas nem suporte técnico.

Isso significa que o computador continua funcionando normalmente. Ou seja, ele liga, abre programas e acessa a internet, mas fica cada vez mais vulnerável a ataques virtuais e falhas de segurança. Na prática, o que muda é que o Windows 10 não será mais mantido pela Microsoft.

Para dimensionar o impacto, estimativas da Consumer Reports, organização americana focada em pesquisas voltadas ao consumidor, indicam que cerca de 650 milhões de pessoas ainda usavam o Windows 10 até agosto.

Já segundo a organização canadense de defesa do consumidor, Public Interest Research Group, cerca de 40% dos usuários não possuem computadores compatíveis com o Windows 11, sucessor lançado em 2021. Ou seja: milhões de usuários estão no meio do caminho, com máquinas que ainda funcionam bem, mas que agora ficam sem atualização.

O que muda na prática?

O encerramento do suporte não significa que o computador vai parar de funcionar de um dia para o outro. Isso porque o computador com Windows 10 vai continuar abrindo programas e rodando a internet normalmente.

Segundo o especialista em tecnologia Wally Niz, diretor de vendas de marketing da Navita Enghouse, o primeiro efeito é o fim das atualizações:

— O primeiro ponto é que eles vão parar de fazer qualquer tipo de atualização no Windows 10. E isso aí inclui novas funcionalidades.

Ele explica que isso vale também para equipamentos novos:

— Outra coisa também é a parte de compatibilidade com novos hardwares. Digamos que vai sair uma nova impressora. A partir do momento em que não há mais suporte, é possível que o driver para essa nova impressora não tenha compatibilidade garantida com o Windows 10.

Segundo Niz, o mesmo vale para falhas e bugs. Se o usuário notar um erro, travamento ou lentidão no sistema, não haverá mais reparos.

O computador vai continuar funcionando sem atualizações do Windows 10?

No dia a dia, a diferença não deve aparecer de imediato. O sistema ainda seguirá executando as tarefas de sempre.

— No curto prazo, o usuário não vai ter muita diferença. Vai continuar usando os programas que ele está usando, vai continuar acessando a internet, vai ter vida normal. Uma coisa que é bem arriscada é acessar a internet não tendo mais atualizações — comenta Niz.

Essas "atualizações" são o que mantinham o sistema protegido. Assim, quando a Microsoft deixava de corrigir falhas, entravam os chamados patches de segurança, que impediam invasões e bloqueavam vulnerabilidades descobertas por hackers.

Falta de atualizações deixa o sistema propenso a vírus e erros como a famosa tela azul. AlexPhotoStock / adobe.stock.com

— É bem comum eles descobrirem, gerarem um vírus, gerarem algum programa que tenta aproveitar de alguma vulnerabilidade. E o Windows 10 não vai ter mais essa atualização que corrigiria esses problemas — completa o especialista.

Com o tempo, aplicativos essenciais também devem começar a parar de funcionar no sistema.

— Dá para dizer que provavelmente alguns programas vão parar de dar suporte ao Windows 10. Entre eles, aplicativos de banco, versões de browser, com o tempo, não vão dar mais suporte ao Windows 10 e será preciso fazer essa mudança — reforça Niz.

Antivírus e firewall dão conta?

Eles até ajudam, mas não resolvem tudo. O antivírus continua sendo importante, assim como o firewall, que bloqueia acessos indevidos vindos de fora.

Elas protegem contra ameaças já conhecidas, mas não conseguem barrar ataques que exploram falhas novas, justamente as que o Windows 10 deixou de corrigir.

— O antivírus age em cima de aplicativos ou acessos maliciosos conhecidos. Mas quando tem uma vulnerabilidade, no sistema operacional, ele não corrige a vulnerabilidade — explica Niz.

Na prática, o computador pode continuar "limpo", mas vulnerável. O antivírus só enxerga o que já foi identificado e catalogado como perigoso. Ataques inéditos, os chamados zero day, que exploram falhas ainda não consertadas, passam despercebidos.

O firewall, por sua vez, ajuda a bloquear tentativas de invasão externas, mas não impede o perigo quando o próprio usuário abre a "porta" por meio de algum elemento malicioso.

— Quando você acessa um phishing, por exemplo, muitas vezes é um site malicioso. O firewall não vai impedir você de ter esse acesso — comenta Niz.

Entre os vírus mais comuns nesse tipo de situação estão:

Malwares que se disfarçam de atualizações ou programas gratuitos e instalam códigos invisíveis no computador

que se disfarçam de atualizações ou programas gratuitos e instalam códigos invisíveis no computador Spywares que monitoram o que o usuário digita e capturam senhas e dados bancários

que monitoram o que o usuário digita e capturam senhas e dados bancários Ransomwares que bloqueiam o acesso ao computador e cobram resgate para liberar os arquivos

que bloqueiam o acesso ao computador e cobram resgate para liberar os arquivos E os chamados backdoors, brechas que permitem o controle remoto da máquina por invasores.

Como atualizar para o Windows 11?

Para quem tem um computador mais recente, a boa notícia é que a atualização para o Windows 11 é gratuita. O processo é simples e começa pelo próprio site da Microsoft.

Lá, é possível baixar o programa chamado Verificação de Integridade do PC (Health Check PC, em inglês), que faz uma análise completa do sistema e indica se o computador está pronto para receber a nova versão.

A atualização é gratuita. Então, quem tem Windows 10 pode atualizar gratuitamente para o Windows 11. Cotudo, é necessário fazer uma validação de hardware.

Essa "validação de hardware" é o que determina se o computador suporta os novos recursos de segurança e desempenho exigidos pela Microsoft. O ponto principal está em um pequeno chip presente na placa-mãe — o TPM 2.0, sigla para Trusted Platform Module.

Ele é responsável por armazenar informações de forma criptografada, impedindo que senhas e dados sensíveis sejam acessados por programas maliciosos. Sem ele, o sistema simplesmente não instala.

— O problema é que o Windows 11 só suporta a versão TPM 2.0 e alguns processadores, antigos, por exemplo, não tem suporte a esse módulo — detalha Niz.

Caso o equipamento atenda aos requisitos, o processo é automático: basta seguir as instruções do assistente de atualização da Microsoft e aguardar a instalação. A migração preserva arquivos, programas e configurações, o que torna a transição relativamente tranquila para a maioria dos usuários.

Há ainda uma página chamada de "Preparando-se para a atualização do Windows 11", com um passo a passo de como o usuário pode atualizar.

E se meu PC não for compatível?

Nem todo computador consegue dar o salto para o Windows 11. O motivo, na maioria dos casos, é o hardware mais antigo, que não possui o chip TPM 2.0 ou processadores novos o suficiente para rodar os recursos de segurança exigidos pela Microsoft.

Para quem trabalha com programas específicos, como o pacote Adobe, o Office 365 ou jogos compatíveis apenas com o sistema da Microsoft, o caminho mais simples costuma ser investir em uma atualização de hardware.

Isso pode significar comprar um novo notebook, trocar o processador do desktop ou adquirir uma máquina mais moderna, segundo o especialista.

Já quem tem mais familiaridade com tecnologia ou não depende de softwares exclusivos pode optar por uma alternativa gratuita: o Linux. Existem versões chamadas distribuições, com aparência semelhante ao Windows, fáceis de usar e voltadas para usuários domésticos.

Entre as mais populares está o Zorin OS, que tem interface gráfica leve, ícones parecidos com os do Windows e instalação simples. O sistema é gratuito, consome menos memória e permite que computadores antigos ganhem alguns anos extras de vida útil.

A mudança, porém, exige adaptação. Programas tradicionais como o Word ou o Photoshop não funcionam nativamente no Linux, e é preciso recorrer a equivalentes gratuitos, como o LibreOffice ou o GIMP.

Por que as empresas encerram o suporte

Cada nova versão do sistema operacional exige recursos que os computadores antigos muitas vezes não conseguem oferecer, seja mais velocidade de processamento, novos chips de segurança ou compatibilidade com tecnologias recentes, como o 5G e a inteligência artificial (IA) embarcada.

É comum que empresas, como a Microsoft, encerrem o suporte de sistemas ao longo do tempo. EVA HAMBACH / AFP

Há também o lado comercial. O avanço tecnológico é acompanhado de um fenômeno conhecido como obsolescência programada, quando um produto ou sistema deixa de ser atualizado para estimular a troca por um modelo mais novo.

Na prática, é um movimento cíclico: computadores com sete a dez anos de uso ficam fora do corte, enquanto as versões mais modernas passam a exigir hardware compatível com as demandas atuais de desempenho e segurança.

Lançado em 2015 como sucessor do Windows 8.1, o sistema que se despede marcou o retorno do menu Iniciar, apresentou a assistente Cortana e inaugurou o navegador Microsoft Edge.

Perguntas e respostas sobre o Windows

O que devo fazer agora que o suporte ao Windows 10 acabou?

A primeira decisão depende do seu computador e do quanto você quer (ou pode) investir. Se o seu PC for compatível, a melhor opção é migrar para o Windows 11, que é gratuito.

Como saber se o meu computador é compatível com o Windows 11?

Acesse o site oficial da Microsoft e baixe o programa Verificação de Integridade do PC (Health Check PC). Ele faz um diagnóstico automático e mostra se o hardware atende aos requisitos mínimos.

E se eu ainda não puder atualizar?

A Microsoft oferece uma extensão temporária chamada ESU (Extended Security Updates), um pacote pago que mantém as atualizações de segurança por mais um ano. O custo é de US$ 30 (cerca de R$ 161). É uma forma de ganhar tempo para planejar a troca do equipamento sem ficar totalmente desprotegido.

Posso continuar usando o Windows 10 mesmo assim?

Pode, mas é preciso cuidado. O sistema segue funcionando, só que sem as correções automáticas da Microsoft. Se você optar por permanecer no Windows 10, evite armazenar dados sensíveis, limite o uso online, faça backups frequentes, mantenha o antivírus atualizado e desconfie de links e programas que prometem substituir o Windows ou corrigir falhas.

Existe alguma alternativa gratuita ao Windows?

Sim. Para quem usa o computador em tarefas básicas, como navegar na internet, assistir a vídeos ou editar textos, versões gratuitas do Linux, como o Zorin OS, podem ser uma boa solução.

O que acontece com o Windows 10 a partir de agora?

O sistema continua funcionando normalmente, mas deixa de receber qualquer tipo de atualização da Microsoft. Isso significa que ele ainda pode ser usado, porém com risco crescente de ataques e falhas de segurança.

Meu computador vai parar de funcionar?

Não. O PC continua ligando, abrindo programas e navegando na internet. A diferença é que, sem atualizações, o sistema fica mais vulnerável a vírus e incompatível com programas novos.

O que posso fazer para continuar protegido?

Se o seu computador for compatível, faça a migração para o Windows 11. É gratuita e mantém todos os seus arquivos e programas.

Quais cuidados devo tomar se continuar no Windows 10?