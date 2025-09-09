Qual o preço do iPhone 17 no Brasil? Saiba quando chega e quanto custará o novo smartphone da Apple

Novo iPhone 17 padrão chega em cinco cores. Apple / Reprodução

A Apple revelou nesta terça-feira (9) a nova geração do iPhone. Assim como no lançamento anterior, o Brasil está incluído na primeira leva de comercialização global da companhia, com início da pré-venda marcado para 16 de setembro.

O iPhone 17 será o modelo mais acessível, com preços a partir de R$ 7.999 na versão de 256 GB. O portfólio ainda conta com o iPhone 17 Air, que estreia como o smartphone mais fino já fabricado pela Apple, além das versões premium iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Nos Estados Unidos, os valores partem de US$ 799.

iPhone 17

O modelo de entrada chega em cinco cores: preto, branco, verde, lavanda e azul-claro. Ele traz tela OLED de 6,3 polegadas, com brilho de até 3.000 nits e taxa de atualização variável de 1 a 120 Hz.

Na parte traseira, há duas câmeras: a principal de 48 MP e a ultrawide de 12 MP. A câmera frontal foi atualizada para 24 MP. O aparelho vem com chip A19, 8 GB de RAM e parte de 256 GB de armazenamento.

Preços no Brasil:

iPhone 17 (256 GB): R$ 7.999

iPhone 17 (512 GB): R$ 9.499

iPhone 17 Air

Principal novidade da geração, o Air substitui a antiga versão Plus. Ele pesa apenas 146 gramas e tem corpo em titânio reciclado, com proteção Ceramic Shield 2, que garante resistência superior a quedas e riscos.

Novo iPhone 17 Air. Apple / Reprodução

A tela é OLED de 6,6 polegadas, com suporte a HDR Dolby Vision, brilho de 3.000 nits e taxa de 120 Hz. Na traseira, há apenas uma câmera de 48 MP, mas o software traz recursos como o dual capture, que grava simultaneamente com a câmera frontal e traseira.

Equipado com o chip A19 Pro, o Air promete desempenho de topo de linha, mas com foco em eficiência energética para compensar a bateria mais compacta.

Preços no Brasil:

iPhone 17 Air (256 GB): R$ 10.499

iPhone 17 Air (512 GB): R$ 11.999

iPhone 17 Air (1 TB): R$ 13.499

iPhone 17 Pro

Com corpo unibody de alumínio e vidro, o iPhone 17 Pro pesa menos e oferece melhor dissipação de calor.

O design redesenha o módulo de câmeras: em vez do quadrado tradicional, há agora uma barra horizontal ocupando toda a parte superior traseira.

O modelo mantém tela OLED de 6,3 polegadas com taxa de 120 Hz e chega com o chip A19 Pro, 12 GB de RAM e novo sistema de refrigeração por câmara de vapor, inédito em iPhones.

Preços no Brasil:

iPhone 17 Pro (256 GB): R$ 11.499

iPhone 17 Pro (512 GB): R$ 12.999

iPhone 17 Pro (1 TB): R$ 14.499

iPhone 17 Pro Max

O mais avançado da linha estreia como o primeiro iPhone com três câmeras de 48 MP (principal, ultrawide e telefoto). O zoom óptico chega a 8x, e há suporte a gravação em 8K.

A tela tem 6,9 polegadas e o conjunto traz ainda carregamento reverso sem fio e a maior bateria já usada em um iPhone, com capacidade estimada acima de 5.000 mAh.

Preços no Brasil:

iPhone 17 Pro Max (256 GB): R$ 12.499

iPhone 17 Pro Max (512 GB): R$ 13.999

iPhone 17 Pro Max (1 TB): R$ 15.499

iPhone 17 Pro Max (2 TB): R$ 18.499

Disponibilidade