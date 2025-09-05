Telescópio James Webb encontra nova lua em Urano

Gráfico mostra a localização da nova lua do planeta. M. El Moutamid/M. Hedman/SwRI/University of Idaho / NASA/ESA/CSA/STScl/Divulgação

Em uma descoberta surpreendente que amplia nosso entendimento sobre o sistema de Urano, cientistas do Southwest Research Institute (SwRI) identificaram uma nova lua orbitando o planeta, elevando para 29 o número de satélites conhecidos, sendo 14 considerados de pequena escala.

A revelação foi feita graças ao poder de observação do Telescópio Espacial James Webb, da NASA, durante uma sessão realizada em 2 de fevereiro de 2025.

Nomeada como S/2025 U1, a lua possui 10 quilômetros de diâmetro e orbita a cerca de 56 mil quilômetros do centro de Urano. Por ser tão pequena, passou despercebida pelas lentes da Voyager-2, que estudou o planeta durante sua passagem em 1986.

A descoberta foi possível por meio de uma série de imagens de longa exposição capturadas pela câmera de infravermelho próximo (NIRCam) do Webb.

Apenas uma missão havia explorado Urano até então, sendo a Voyager-2, em 1986. NASA/JPL-Caltech / Divulgação

“Ainda que seja uma lua pequena, é uma descoberta significativa”, afirmou Maryame El Moutamid, cientista líder do projeto e pesquisadora do SwRI, em Boulder, Colorado. “Ela revela como ainda há muito a ser explorado no sistema de Urano”.

Segundo Matthew Tiscareno, do Instituto SETI, “Urano possui o maior número de pequenas luas internas entre os planetas do Sistema Solar, e suas interações com os anéis indicam uma história caótica que desafia a separação entre sistema de anéis e sistema de luas”.