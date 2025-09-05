Telescópio James Webb encontra nova lua em Urano

Em uma descoberta surpreendente que amplia nosso entendimento sobre o sistema de Urano, cientistas do Southwest Research Institute (SwRI) identificaram uma nova lua orbitando o planeta, elevando para 29 o número de satélites conhecidos, sendo 14 considerados de pequena escala.
A revelação foi feita graças ao poder de observação do Telescópio Espacial James Webb, da NASA, durante uma sessão realizada em 2 de fevereiro de 2025.
Nomeada como S/2025 U1, a lua possui 10 quilômetros de diâmetro e orbita a cerca de 56 mil quilômetros do centro de Urano. Por ser tão pequena, passou despercebida pelas lentes da Voyager-2, que estudou o planeta durante sua passagem em 1986.
A descoberta foi possível por meio de uma série de imagens de longa exposição capturadas pela câmera de infravermelho próximo (NIRCam) do Webb.
“Ainda que seja uma lua pequena, é uma descoberta significativa”, afirmou Maryame El Moutamid, cientista líder do projeto e pesquisadora do SwRI, em Boulder, Colorado. “Ela revela como ainda há muito a ser explorado no sistema de Urano”.
Segundo Matthew Tiscareno, do Instituto SETI, “Urano possui o maior número de pequenas luas internas entre os planetas do Sistema Solar, e suas interações com os anéis indicam uma história caótica que desafia a separação entre sistema de anéis e sistema de luas”.
O nome oficial da nova lua ainda será definido pela União Astronômica Internacional (IAU), responsável pela nomenclatura de corpos celestes.