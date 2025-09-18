Startups, oportunidades de emprego, roteiros turísticos e apresentações: o que esperar do Novo Hamburgo Feevale Summit; assista 

O novo episódio do videocast Radar de Inovação apresenta a terceira edição do Novo Hamburgo Feevale Summit, que acontece de 30 de setembro a 2 de outubro, em diferentes espaços da Universidade Feevale e da cidade de Novo Hamburgo.

O evento gratuito, organizado pelo Feevale Techpark, reúne mais de 5 mil participantes, 370 empresas e 150 palestrantes, consolidando-se como referência no ecossistema gaúcho de inovação.

Durante a conversa com o apresentador Tércio Saccol conversa com Matheus dos Santos Pereira, coordenador do Feevale Techpark, e Larissa Lazauskas, analista de comunidade. Eles destacam a contribuição do evento, que terá palestras, mas também experiências práticas, apresentação de startups, visita à laboratórios e até roteiros turísticos.

