As melhores IAs gratuitas para usar no dia a dia: conheça ferramentas que permitem criar texto, imagem, vídeo e áudio

Uso de inteligência artificial no cotidiano já faz parte da rotina de milhões de pessoas. Tada Images / adobe.stock.com

A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser um recurso restrito a grandes empresas de tecnologia e passou a integrar o cotidiano das pessoas. Hoje, essas ferramentas permitem escrever textos, criar e editar imagens e vídeos, gerar áudios e até compor músicas.

Esse avanço popularizou especialmente plataformas como ChatGPT e Google Gemini, mas a lista vai além: há soluções específicas para design, música, produtividade e até para desenvolvimento de aplicativos, disponíveis em versões gratuitas, ainda que com algumas restrições.

— O primeiro passo para saber como começar a usar é listar o que no seu dia a dia é repetitivo e chato. Essa é a melhor forma de começar a usar IA de maneira prática e produtiva — recomenda Rodrigo Rios de Larrazábal, pesquisador em Inteligência Artificial Generativa e professor da CESAR School.

Para orientar o leitor, Zero Hora reuniu os principais serviços de IA com acesso gratuito, destacando como funcionam, quais recursos oferecem e de que forma podem ser úteis no cotidiano. Veja o que será abordado nesta matéria:

Limitações de versões gratuitas

Antes de começar, é válido ressaltar que a maior parte das inteligências artificiais disponíveis hoje adota o modelo freemium: uma versão gratuita com funções limitadas e um plano pago que libera o uso completo, muito parecida com o Spotify, por exemplo.

No acesso sem custo, o usuário costuma ter um número restrito de mensagens por dia, como o ChatGPT, ou uma quantidade reduzida de créditos mensais, ou diários, comuns em geradores de imagens e vídeos, como Canva e Adobe Firefly. Cada criação consome parte desse saldo, que funciona como uma "moeda interna".

A diferença para os planos pagos está tanto na escala quanto na qualidade: assinantes recebem mais tempo de uso contínuo, respostas mais rápidas e acesso a modelos mais avançados, exportação em alta resolução e integração com outros aplicativos.

— Não existe almoço grátis. No fim, todas elas vão cobrar. Até existem IAs 100% gratuitas, mas é aquela coisa que não vai agregar em nada, com respostas pouco robustas e detalhadas, não são úteis — afirma o pesquisador.

As melhores IAs gratuitas para texto

Entre os diferentes tipos de inteligência artificial disponíveis hoje, aquelas voltadas a para escrita e pesquisa continuam sendo as mais populares. Segundo Rodrigo Rios, para obter resultados mais próximos da realidade, o ideal nos chatbots é informar à IA quem é o usuário, sua profissão ou até mesmo objetivos.

— Se eu personalizo dizendo que sou pesquisador em inteligência artificial, ela vai me responder de um jeito. Se você, como jornalista, faz a mesma pergunta, a resposta será diferente, mais ajustada ao seu contexto — explica.

No geral, elas funcionam como assistentes virtuais capazes de responder dúvidas, sintetizar documentos extensos, gerar planejamentos e até sugerir estratégias de comunicação a partir de comandos simples, conhecidos como prompts. Veja as principais plataformas gratuitas a seguir.

ChatGPT

Lançado pela OpenAI em 2022, é o chatbot mais utilizado do mundo e responsável por popularizar a tecnologia de IA generativa.

A versão gratuita, atualmente na versão 5, permite escrever textos, traduzir conteúdos, criar resumos e desenvolver textos em diversos formatos, de artigos a roteiros.

Modelos de IA como o ChatGPT oferecem versões gratuitas para textos, imagens, resumos e roteiros. PhotoGranary / adobe.stock.com

Para usuários gratuitos e em menor quantidade, também é possível solicitar imagens. Já o plano pago, o ChatGPT Plus, dá acesso a modelos mais avançados, capazes de lidar com tarefas mais complexas e de entregar respostas ainda mais rápidas e personalizadas. Acesse clicando aqui.

Gemini

Concorrente direto, o modelo do Google se diferencia pela integração com o próprio ecossistema da empresa. Além de responder perguntas em linguagem natural, o Gemini organiza informações em listas e tópicos e pode ser conectado a ferramentas como Gmail, Google Docs e Drive, ampliando as possibilidades de uso no dia a dia.

Gemini integra o ecossistema do Google e organiza respostas em listas e tópicos. Patrick / stock.adobe.com

Também conta com versão gratuita, suficiente para atividades mais básicas, mas a modalidade paga libera recursos avançados e maior capacidade de processamento. Acesse aqui.

Claude

Desenvolvido pela empresa norte-americana Anthropic, o Claude chegou ao Brasil apenas em 2024 e já aparece como alternativa viável para quem busca mais do que respostas rápidas.

Claude, da Anthropic, é alternativa em português para análises de textos e relatórios. photo for everything / adobe.stock.com

Com interface já traduzida, o chatbot entende e responde em português automaticamente. Ele se destaca em análises de textos longos, elaboração de relatórios técnicos e até resolução veloz de cálculos matemáticos. Clique aqui para acessar.

Perplexity AI

Dedicado à pesquisa, o Perplexity vai além da simples resposta. O recurso chamado Copilot, que não é o da Microsoft, permite que a própria IA faça perguntas adicionais ao usuário para entender melhor a demanda e entregar resultados mais refinados.

Perplexity AI destaca-se por citar fontes e permitir anexar arquivos para análise. PhotoGranary / adobe.stock.com

Além disso, a ferramenta cita as fontes utilizadas em cada resposta, o que garante mais transparência e credibilidade. Outra função útil é a possibilidade de anexar arquivos em PDF ou imagem para que o sistema os analise. Acesse aqui.

As melhores IAs gratuitas para imagens

Com simples descrições em texto, é possível criar ilustrações, fotografias realistas e até artes com estilos específicos, como aquarela, desenho animado ou estética futurista.

Além disso, quem quiser gerar conteúdo de imagem ou vídeo, pode até utilizar as IAs de texto como um apoio para melhorar os prompts enviados. Veja a lista abaixo.

Adobe Firefly

Desenvolvido pela Adobe, o Firefly oferece diferenciais importantes em relação a concorrentes. Além de gerar imagens do zero, ele permite que o usuário faça ajustes finos depois da criação.

Aplicativo Adobe Firefly permite gerar imagens e aplicar edições criativas com inteligência artificial. Proxima Studio / adobe.stock.com

É possível, por exemplo, transformar uma foto em pintura aquarelada ou aplicar texturas mais artísticas sem precisar refazer todo o comando.

A versão gratuita funciona com créditos mensais — cada criação consome parte desse saldo. Já a assinatura libera uso em escala maior e integração completa com softwares como Photoshop e Illustrator. Acesse clicando aqui.

Canva

O popular editor online incorporou inteligência artificial em sua plataforma de design. A partir de descrições simples, o usuário pode gerar imagens em diferentes estilos e formatos — quadrado, vertical ou horizontal — e usá-las diretamente nos projetos.

Canva incorpora inteligência artificial para gerar imagens em diferentes estilos. Ascannio / adobe.stock.com

A versão gratuita inclui 50 créditos mensais para imagens e cinco para vídeos, suficiente para quem deseja experimentar o recurso sem custo. No plano Pro, os limites são ampliados e há opções mais sofisticadas de edição. Clique para acessar.

NanoBanana

Uma das novidades mais comentadas em 2025, o modelo de imagens criado pelo Google se destaca pela consistência dos resultados. Disponível dentro do Google AI Studio e integrado ao Gemini, o Nano Banana não apenas cria figuras detalhadas, mas também permite edições específicas.

Diferente de outros sistemas, em que alterar um detalhe gera uma imagem totalmente nova, ele consegue ajustar apenas o ponto pedido. É o caso de trocar a cor de uma camisa em uma foto, preservando todo o restante da cena. Acesse aqui.

Nano-Banana, modelo de imagens do Google, permite edições pontuais sem recriar toda a cena. JUN LI / adobe.stock.com

— Das que eu já estudei, o Nano Banana é a única IA que realmente faz edição de imagem. Nas outras, se você pede para mudar um detalhe, a figura inteira é refeita. No Nano Banana, ele troca só a camisa. É impressionante — afirma o pesquisador.

As melhores IAs gratuitas para vídeos

Hoje, é possível gerar clipes inteiros a partir de uma simples descrição em texto, animar fotografias ou editar gravações com recursos antes restritos a softwares profissionais. Confira quais são as melhores IAs gratuitas:

Runway

Considerada uma das mais robustas, a Runway é voltada para quem busca soluções em audiovisual. A plataforma permite criar vídeos a partir de comandos textuais, remover objetos de cenas e aplicar efeitos visuais complexos.

Runway possibilita criação e edição de vídeos com efeitos visuais avançados. Mojahid Mottakin / adobe.stock.com

Na versão gratuita, o usuário recebe créditos limitados, são cerca de 500 ao criar a conta, suficientes para produzir curtas de teste, mas com restrições de resolução e tempo.

Nos planos pagos, é possível exportar em alta definição e acessar o modelo mais avançado, o Gen-4. Clique aqui para acessar.

Pika Labs

A Pika AI tem se popularizado por transformar descrições simples em clipes curtos, com estética próxima de animações digitais. Também permite editar vídeos já existentes, acrescentando movimento ou modificando elementos da cena.

Pika Labs transforma descrições curtas em animações digitais. Mojahid Mottakin / adobe.stock.com

A versão gratuita é limitada e inclui marca-d’água, mas já mostra o potencial da ferramenta. Os planos pagos aumentam a duração dos vídeos e oferecem personalizações mais refinadas. Acesse aqui.

CapCut

Embora não seja uma plataforma exclusiva de inteligência artificial, o editor de vídeos da ByteDance (a mesma empresa do TikTok) tem investido pesado na integração de recursos automáticos.

CapCut aposta em cortes automáticos e legendas inteligentes com apoio de IA. Ascannio / adobe.stock.com

A ferramenta já oferece legendas automáticas, cortes inteligentes e efeitos sincronizados com áudio, todos impulsionados por IA. Clique aqui para acessar.

— O CapCut já está testando recursos que identificam os melhores trechos de um vídeo longo e sugerem cortes prontos para o TikTok, para o LinkedIn ou para o YouTube. Isso vai ganhar muita força — projeta Rodrigo.

As melhores IAs gratuitas para áudio e música

Hoje, já é possível criar narrações em diferentes idiomas, clonar vozes, gerar efeitos sonoros e até transformar diálogos ou textos em músicas completas. Veja as principais IAs:

ElevenLabs

Referência em geração de voz por inteligência artificial, o ElevenLabs possibilita transformar texto em fala em mais de 30 idiomas.

O sistema oferece vozes sintéticas naturais, com entonação e ritmo semelhantes aos humanos, e também recursos avançados, como clonagem vocal e dublagem automática.

Plataforma de geração de voz por IA, cria narrações naturais e permite clonagem vocal em vários idiomas. sdx15 / adobe.stock.com

No plano gratuito, o usuário pode criar até dez minutos de áudio por mês, suficientes para testar narrações, podcasts ou vídeos curtos. Acesse clicando aqui.

— Para áudio, a melhor, na minha opinião, é a ElevenLabs. Ela gera locuções, clona vozes, inclusive com opções de vozes brasileiras, de diferentes gêneros e idades. A versão gratuita é limitada, mas já entrega qualidade impressionante — afirma Rodrigo.

Suno AI

Conhecida como "ChatGPT musical", a Suno AI permite criar músicas inteiras, letra e melodia, a partir de uma simples descrição em texto. O usuário pode optar pelo modo automático, em que a IA cria a letra junto com a melodia, ou pelo modo personalizado, inserindo versos próprios e escolhendo o estilo musical.

Suno AI permite criar músicas inteiras a partir de descrições de texto. Robert / adobe.stock.com

O plano gratuito libera até dez composições por dia, o que explica a popularidade da ferramenta em redes sociais, onde memes e conversas cotidianas viram canções instantâneas. Clique para acessar.

— O Suno é uma IA de música que funciona muito bem até na versão gratuita. Você coloca a letra, escolhe o estilo musical e ela gera a canção. Eu mesmo já usei em sala de aula, para transformar a lista de chamada em música — explica Rodrigo Rios.

As melhores IAs gratuitas para produtividade

Ferramentas de produtividade permitem organizar cronogramas, estruturar apresentações, planejar conteúdos e até desenvolver aplicativos a partir de descrições em linguagem natural. A seguir, as melhores IAs de produtividade:

Notion AI

Notion AI funciona como assistente integrado para produtividade e organização digital. Alina / stock.adobe.com

Integrada ao popular espaço de organização digital, a Notion AI funciona como um assistente de apoio à produtividade. É capaz de resumir documentos, sugerir ideias, gerar códigos e auxiliar na criação de relatórios e cronogramas.

A versão gratuita oferece acesso limitado a esses recursos, enquanto o plano pago amplia o uso contínuo e desbloqueia funcionalidades exclusivas. Para acessar, clique aqui.

Lovable

Lovable introduz o conceito de “vibe coding” para gerar sites e aplicativos por comando de texto. Robert / adobe.stock.com

A startup sueca ficou conhecida por introduzir o conceito de vibe coding. Com ela, o usuário descreve em linguagem natural o que deseja, como um site ou aplicativo, e a IA gera o código completo, pronto para produção.

Na versão gratuita, há limite diário de créditos, mas suficiente para explorar projetos simples. Acesse clicando aqui.

Manus AI

Lançada em 2025, executa tarefas autônomas como organizar agendas, criar planilhas e fazer pesquisas em tempo real. Mojahid Mottakin / adobe.stock.com

Lançada em 2025 por uma startup chinesa, a Manus AI se apresenta como um agente quase autônomo. A ferramenta não apenas responde comandos, mas também executa tarefas práticas: organiza agendas, cria planilhas, elabora apresentações e até realiza pesquisas em tempo real. Acesse aqui.

Cuidado com apps "obscuros"

Além das plataformas mais conhecidas, como ChatGPT, Gemini e Claude, multiplicam-se aplicativos que prometem reunir diferentes inteligências artificiais em um único lugar.

Muitos deles oferecem versões supostamente gratuitas, mas sem clareza sobre como funcionam internamente, nem sobre o tratamento dos dados coletados.

O risco, segundo especialistas, é que parte desses serviços sirva apenas como "fachada", utilizando APIs de outras ferramentas conhecidas sem transparência ou proteção adequada.

— Eu sou muito desconfiado com essas que prometem entregar tudo de graça. Muitas vezes é só uma roupagem nova para outras IAs, sem responsabilidade clara com os dados. A gente vive numa era de muito golpe na internet, e o usuário precisa ter cuidado ao compartilhar informações sensíveis — alerta o pesquisador.

Essas IAs são acessíveis?

Embora muitas ferramentas de inteligência artificial estejam disponíveis na versão web ou em aplicativos para celular, nem sempre todos os recursos funcionam em português ou têm suporte completo no Brasil. No entanto, chatbots como ChatGPT, Gemini e Claude, por exemplo, já permitem que o usuário escreva em português e recebam respostas no mesmo idioma.

— A maioria das IAs de texto já funciona muito bem em português, inclusive com detecção automática do idioma. Se você escreve em português, elas respondem em português. Essa tradução instantânea é tecnicamente simples para os fabricantes, e por isso a barreira linguística deixou de ser um problema em muitos casos — explica Rios.

O cenário é um pouco diferente quando se trata de ferramentas de imagem, vídeo e áudio. Nesses casos, ainda pode haver falhas de interface, instruções em inglês ou limitações em vozes e acentuação. Por isso, para uma melhor criação do que se pede, às vezes é melhor que o usuário opte por um prompt em inglês.

Outro ponto é a usabilidade. Segundo Rodrigo, as plataformas mais populares, como ChatGPT e Canva, têm interfaces simples e intuitivas.

— O que tem de positivo nessa onda é a democratização. Pessoas que não são especialistas em tecnologia podem usar essas ferramentas. Mas há diferenças de usabilidade: algumas são mais amigáveis, outras ainda precisam melhorar nesse ponto — avalia o especialista.

O que esperar do futuro?

A expectativa é de que as inteligências artificiais sigam se popularizando e ampliem ainda mais as aplicações em áreas como educação, saúde, trabalho e entretenimento.

— O futuro é de consolidação. Poucas empresas vão sobreviver e oferecer serviços realmente robustos. A corrida agora é para ver quem se mantém — avalia Rodrigo.

Além da disputa entre gigantes, a tendência é que as ferramentas passem a oferecer um conjunto cada vez mais amplo de recursos em uma única plataforma. Outro movimento em curso é a transição de IAs apenas reativas, que aguardam comandos, para sistemas mais proativos.