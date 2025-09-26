Nova atualização do iPhone tem filtro que bloqueia golpes; saiba como ativar no seu celular

Atualização do sistema operacional do iPhone traz Call Screening e novo design. Apple / Divulgação

O iOS 26, nova versão do sistema do iPhone, já está disponível para diversos modelos e chega com melhorias em várias áreas. Além do visual renovado e da integração de novos recursos de inteligência artificial, a atualização traz uma função que deve chamar atenção dos brasileiros: um filtro inteligente para bloquear chamadas indesejadas, como golpes, promoções e spam.

Todos os aparelhos a partir do iPhone 11 devem receber a atualização (veja lista abaixo). Ficarão de fora as linhas X (XR, XS e XS Max) e versões anteriores a ela.

Como funciona o filtro de chamadas no iOS 26

O iOS 26 traz ao iPhone o call screening, ou filtro de chamadas, que usa inteligência artificial para atender automaticamente ligações de números desconhecidos. O recurso promete reduzir ligações de golpes e de spam.

Ele funciona de forma automática: quando um número desconhecido tenta ligar, a Siri atende antes que o telefone toque. A assistente virtual pergunta quem está chamando e qual o motivo da ligação. A resposta é transcrita em tempo real e só então é enviada uma notificação ao usuário. Assim, é possível saber de antemão quem está tentando contato e decidir se vale ou não atender.

É importante destacar que o recurso só entra em ação com números que não estão salvos na lista de contatos. Chamadas de pessoas conhecidas continuam chegando normalmente, sem filtro.

Como atualizar seu iPhone para o iOS 26

Para instalar o iOS 26, siga estes passos no seu dispositivo:

Abra o aplicativo Ajustes Toque em Geral Selecione Atualização de Software Caso haja uma atualização disponível, clique em Atualizar para iniciar o download e a instalação

Principais novidades do iOS 26

Apresentado na WWDC 25, o iOS 26 traz o Liquid Glass, um redesenho da interface inspirado no VisionOS. Ele introduz elementos translúcidos que reproduzem propriedades do vidro, como reflexos e transparência, tornando a navegação mais fluida. A barra de tarefas e as janelas flutuantes se ajustam dinamicamente, enquanto os ícones mudam de acordo com os modos claro, escuro ou translúcido.

A tela de bloqueio também ganhou mudanças, com fundos dinâmicos e fontes em 3D que se ajustam ao espaço disponível. Notificações aparecem em janelas translúcidas e a hora se adapta à posição dos objetos na imagem.

O sistema agora inclui o Adaptive Power, que otimiza o desempenho do iPhone para economizar bateria, ajustando brilho, velocidade de processamento e ativando o Modo de Baixo Consumo quando necessário.

Novidades em apps e funcionalidades

Câmera e Fotos : app mais simples e intuitivo, com acesso rápido a funções avançadas. O Fotos traz abas separadas para biblioteca e coleções.

: app mais simples e intuitivo, com acesso rápido a funções avançadas. O Fotos traz abas separadas para biblioteca e coleções. Safari : navegação imersiva, com páginas de ponta a ponta e barra de tarefas redesenhada.

: navegação imersiva, com páginas de ponta a ponta e barra de tarefas redesenhada. FaceTime e CarPlay : controles dinâmicos, sistema compacto para chamadas e CarPlay Ultra com gerenciamento de áudio e climatização.

: controles dinâmicos, sistema compacto para chamadas e CarPlay Ultra com gerenciamento de áudio e climatização. Mensagens : filtros de spam, fundos personalizados com IA, enquetes em grupos e integração com Apple Cash.

: filtros de spam, fundos personalizados com IA, enquetes em grupos e integração com Apple Cash. Traduzir : tradução ao vivo em Mensagens, FaceTime e Telefone.

: tradução ao vivo em Mensagens, FaceTime e Telefone. Apple Music : legendas e traduções de músicas, recurso Automix com IA e destaque de playlists ou artistas.

: legendas e traduções de músicas, recurso Automix com IA e destaque de playlists ou artistas. Mapas e Wallet : notificações sobre rotas, histórico protegido de locais visitados, suporte a chaves de carro, documentos digitais e rastreamento de passagens aéreas.

: notificações sobre rotas, histórico protegido de locais visitados, suporte a chaves de carro, documentos digitais e rastreamento de passagens aéreas. Games : recomendações, biblioteca de títulos, suporte a controles sem fio e jogos em grupo.

: recomendações, biblioteca de títulos, suporte a controles sem fio e jogos em grupo. Visual Intelligence: pesquisa de conteúdo na tela com possibilidade de compartilhamento. Desenvolvedores podem usar modelos de IA local com privacidade garantida pelo Foundation Models Framework.

O iOS 26 representa uma atualização visual, funcional e de segurança, voltada para otimizar a experiência do usuário e aumentar a produtividade do iPhone.

Aparelhos que receberão a atualização