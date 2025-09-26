Nova atualização do iPhone tem filtro que bloqueia golpes; saiba como ativar no seu celular

O iOS 26, nova versão do sistema do iPhone, já está disponível para diversos modelos e chega com melhorias em várias áreas. Além do visual renovado e da integração de novos recursos de inteligência artificial, a atualização traz uma função que deve chamar atenção dos brasileiros: um filtro inteligente para bloquear chamadas indesejadas, como golpes, promoções e spam.
Todos os aparelhos a partir do iPhone 11 devem receber a atualização (veja lista abaixo). Ficarão de fora as linhas X (XR, XS e XS Max) e versões anteriores a ela.
Como funciona o filtro de chamadas no iOS 26
O iOS 26 traz ao iPhone o call screening, ou filtro de chamadas, que usa inteligência artificial para atender automaticamente ligações de números desconhecidos. O recurso promete reduzir ligações de golpes e de spam.
Ele funciona de forma automática: quando um número desconhecido tenta ligar, a Siri atende antes que o telefone toque. A assistente virtual pergunta quem está chamando e qual o motivo da ligação. A resposta é transcrita em tempo real e só então é enviada uma notificação ao usuário. Assim, é possível saber de antemão quem está tentando contato e decidir se vale ou não atender.
É importante destacar que o recurso só entra em ação com números que não estão salvos na lista de contatos. Chamadas de pessoas conhecidas continuam chegando normalmente, sem filtro.
Como atualizar seu iPhone para o iOS 26
Para instalar o iOS 26, siga estes passos no seu dispositivo:
- Abra o aplicativo Ajustes
- Toque em Geral
- Selecione Atualização de Software
- Caso haja uma atualização disponível, clique em Atualizar para iniciar o download e a instalação
Principais novidades do iOS 26
Apresentado na WWDC 25, o iOS 26 traz o Liquid Glass, um redesenho da interface inspirado no VisionOS. Ele introduz elementos translúcidos que reproduzem propriedades do vidro, como reflexos e transparência, tornando a navegação mais fluida. A barra de tarefas e as janelas flutuantes se ajustam dinamicamente, enquanto os ícones mudam de acordo com os modos claro, escuro ou translúcido.
A tela de bloqueio também ganhou mudanças, com fundos dinâmicos e fontes em 3D que se ajustam ao espaço disponível. Notificações aparecem em janelas translúcidas e a hora se adapta à posição dos objetos na imagem.
O sistema agora inclui o Adaptive Power, que otimiza o desempenho do iPhone para economizar bateria, ajustando brilho, velocidade de processamento e ativando o Modo de Baixo Consumo quando necessário.
Novidades em apps e funcionalidades
- Câmera e Fotos: app mais simples e intuitivo, com acesso rápido a funções avançadas. O Fotos traz abas separadas para biblioteca e coleções.
- Safari: navegação imersiva, com páginas de ponta a ponta e barra de tarefas redesenhada.
- FaceTime e CarPlay: controles dinâmicos, sistema compacto para chamadas e CarPlay Ultra com gerenciamento de áudio e climatização.
- Mensagens: filtros de spam, fundos personalizados com IA, enquetes em grupos e integração com Apple Cash.
- Traduzir: tradução ao vivo em Mensagens, FaceTime e Telefone.
- Apple Music: legendas e traduções de músicas, recurso Automix com IA e destaque de playlists ou artistas.
- Mapas e Wallet: notificações sobre rotas, histórico protegido de locais visitados, suporte a chaves de carro, documentos digitais e rastreamento de passagens aéreas.
- Games: recomendações, biblioteca de títulos, suporte a controles sem fio e jogos em grupo.
- Visual Intelligence: pesquisa de conteúdo na tela com possibilidade de compartilhamento. Desenvolvedores podem usar modelos de IA local com privacidade garantida pelo Foundation Models Framework.
O iOS 26 representa uma atualização visual, funcional e de segurança, voltada para otimizar a experiência do usuário e aumentar a produtividade do iPhone.
Aparelhos que receberão a atualização
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2ª geração ou posterior)