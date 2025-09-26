Ciência e Tecnologia

Adeus às ligações de spam 
Notícia

Nova atualização do iPhone tem filtro que bloqueia golpes; saiba como ativar no seu celular

O iOS 26 ganhou um recurso em que a Siri atende a ligação antes do usuário para filtrar chamadas indesejadas

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS