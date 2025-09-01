Nasa divulga imagem panorâmica de Marte em raro momento de atmosfera limpa

A Agência Espacial Norte-americana (Nasa) divulgou imagens panorâmicas e de alta definição de Marte. As fotos foram construídas com a união de 96 registros, que foram obtidos no dia 23 de maio pelo Rover Persevarance – um veículo robótico desenvolvido para explorar o planeta e lançado ao espaço em julho de 2020.

As imagens mostram um solo seco, formado por rochas e dunas em tons alaranjados. Isso tudo contrasta com ensolarado céu azul sobre o planeta – que a Nasa explica ser uma ilusão de ótica.

"A versão em cores aprimoradas mostra o céu marciano notavelmente claro e enganosamente azul, enquanto na versão em cores naturais, ele é avermelhado", diz nota da agência.

A foto panorâmica captou formações geológicas de Marte a uma distância de aproximadamente 65 quilômetros do Rover Persevarance. O registrou foi feito na área conhecida com Falbreen, área na cratera de Jezero, onde o veículo robô pousou em fevereiro de 2021.