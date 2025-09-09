- A Apple deve lançar quatro versões da linha iPhone 17: padrão, Pro, Pro Max e possível versão "Air"
- Evento também deve apresentar novidades do iOS 26 e atualizações para o Apple Watch e o Vision Pro
Ocorre nesta terça-feira (9), a partir das 14h, o evento Awe Dropping ("De cair o queixo", em tradução literal), no qual a Apple deve anunciar a nova linha iPhone 17 e outras atualizações de seu ecossistema.
A apresentação será transmitida diretamente de Cupertino, nos Estados Unidos.
Siga as últimas atualizações do evento em tempo real
Lançamento do iPhone 17
A expectativa é de que a companhia revele quatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. O Air deve substituir a linha Plus e se destacar como o iPhone mais fino já produzido, com apenas 5,5 milímetros de espessura, segundo rumores. Ele deve ser concorrente do Galaxy S25 Edge, da Samsung.
Além dos celulares, também são esperadas novidades no sistema operacional iOS 26 que, além de um novo conceito de design denominado de Liquid Glass, deve trazer novas ferramentas de inteligência artificial para o Apple Intelligence.