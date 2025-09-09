A Apple deve lançar quatro versões da linha iPhone 17 : padrão, Pro, Pro Max e possível versão "Air"

Ocorre nesta terça-feira (9), a partir das 14h, o evento Awe Dropping ("De cair o queixo", em tradução literal), no qual a Apple deve anunciar a nova linha iPhone 17 e outras atualizações de seu ecossistema.

A apresentação será transmitida diretamente de Cupertino, nos Estados Unidos.

Lançamento do iPhone 17 ocorre a partir das 14h (horário de Brasília). Instagram / @theapplehub / Reprodução

Lançamento do iPhone 17

A expectativa é de que a companhia revele quatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. O Air deve substituir a linha Plus e se destacar como o iPhone mais fino já produzido, com apenas 5,5 milímetros de espessura, segundo rumores. Ele deve ser concorrente do Galaxy S25 Edge, da Samsung.