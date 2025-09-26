iPhone 17 Pro tem a melhor câmera do Brasil? Veja ranking

O iPhone 17 Pro foi apresentado mundialmente em setembro e rapidamente virou destaque devido à evolução significativa no conjunto de câmeras. Poucas semanas após chegar ao mercado, o modelo já figura entre os melhores do mundo, ocupando a terceira posição no ranking da DXOMARK, referência internacional em avaliações de imagem e áudio.
Com 168 pontos, o novo aparelho da Apple deixou para trás o iPhone 16 Pro Max, que agora aparece quatro colocações abaixo, e o Galaxy S25 Ultra, posicionado 18 lugares depois.
De acordo com o portal Techtudo, a DXOMARK, criada em 2008, analisa dispositivos a partir de testes em laboratório aliados a cenários de uso real, garantindo comparações consistentes entre diferentes fabricantes. As notas são divididas em duas áreas principais: foto e vídeo, o que facilita entender os pontos fortes de cada smartphone.
Por que é a melhor do Brasil?
Conforme os resultados, o iPhone 17 Pro oferece a melhor experiência de vídeo já registrada pela plataforma, com zoom estável e de alta qualidade em diferentes distâncias. O modelo também se destaca nos retratos, entregando cores fiéis, tons de pele realistas e controle preciso da exposição, mesmo em condições de luz variadas.
No cenário nacional, o iPhone 17 Pro assume a liderança isolada. Isso porque os dois primeiros colocados do ranking global — Huawei Pura 80 Ultra e OPPO Find X8 Ultra — não são vendidos oficialmente no Brasil. Assim, o lançamento da Apple se torna a principal referência em câmeras de smartphone no país.
Pontuação dos principais modelos disponíveis no mercado brasileiro:
- iPhone 17 Pro: 168 pontos
- iPhone 16 Pro Max: 161 pontos
- iPhone 16 Pro: 157 pontos
- iPhone 15 Pro / Pro Max: 154 pontos
- Galaxy S25 Ultra: 151 pontos
iPhone 17
O modelo de entrada chega em cinco cores: preto, branco, verde, lavanda e azul-claro. Ele traz tela OLED de 6,3 polegadas, com brilho de até 3.000 nits e taxa de atualização variável de 1 a 120 Hz.
Na parte traseira, há duas câmeras: a principal de 48 MP e a ultrawide de 12 MP. A câmera frontal foi atualizada para 24 MP. O aparelho vem com chip A19, 8 GB de RAM e parte de 256 GB de armazenamento.
iPhone 17 Pro
Com corpo unibody de alumínio e vidro, o iPhone 17 Pro pesa menos e oferece melhor dissipação de calor.
O design redesenha o módulo de câmeras: em vez do quadrado tradicional, há agora uma barra horizontal ocupando toda a parte superior traseira.
O modelo mantém tela OLED de 6,3 polegadas com taxa de 120 Hz e chega com o chip A19 Pro, 12 GB de RAM e novo sistema de refrigeração por câmara de vapor, inédito em iPhones.
Veja o preço dos novos iPhones no Brasil
Preço do iPhone 17
- iPhone 17 (256 GB): R$ 7.999
- iPhone 17 (512 GB): R$ 9.499
Preço do iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro (256 GB): R$ 11.499
- iPhone 17 Pro (512 GB): R$ 12.999
- iPhone 17 Pro (1 TB): R$ 14.499
Preço do iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro Max (256 GB): R$ 12.499
- iPhone 17 Pro Max (512 GB): R$ 13.999
- iPhone 17 Pro Max (1 TB): R$ 15.499
- iPhone 17 Pro Max (2 TB): R$ 18.499
Preço do iPhone Air
- iPhone Air (256 GB): R$ 10.499
- iPhone Air (512 GB): R$ 11.999
- iPhone Air (1 TB): R$ 13.499