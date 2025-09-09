iPhone 17 é lançado: linha traz versão ultrafina, câmeras de 48 MP e iOS 26

Apple apresentou novo iPhone 17 em evento nos Estados Unidos. Apple / Reprodução

A Apple anunciou nesta terça-feira (9), em um evento transmitido diretamente de Cupertino, nos Estados Unidos, a nova geração de seu smartphone mais famoso. A linha iPhone 17 chega com quatro modelos:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

O grande destaque é o iPhone 17 Air, primeiro modelo ultrafino da marca. Com apenas 5,6 milímetros de espessura e 146 gramas, o aparelho substitui a linha Plus e reposiciona a Apple na disputa de design contra rivais, como o Galaxy S25 Edge, da Samsung. A proposta é oferecer um celular leve, sofisticado e resistente, sem abrir mão de potência.

Além dele, toda a família recebeu telas ProMotion de 120 Hz, câmeras frontais de 24 megapixels e baterias maiores. O novo processador A19 equipa todos os aparelhos, enquanto os Pro e Pro Max trazem a versão A19 Pro, considerada pela empresa "o chip mais rápido já feito para um celular".

Assim como no lançamento anterior, o Brasil está incluído na primeira leva de comercialização global da companhia, com início da pré-venda marcado para 16 de setembro.

iPhone 17

iPhone 17 traz duas câmeras em formato de pílula. Apple / Reprodução

O modelo de entrada da linha, que custará a partir de R$ 7.999, na versão de 256GB, foi o que mais se aproximou dos recursos tradicionalmente restritos aos topos de linha. A tela, agora de 6,3 polegadas, ganhou painel Super Retina XDR OLED com taxa de atualização dinâmica de 120 Hz e brilho que pode chegar a 3.000 nits.

O design mantém o módulo traseiro com duas câmeras em formato de pílula, mas os sensores foram renovados: uma lente principal de 48 MP com estabilização óptica e uma ultrawide de 12 MP.

Na parte frontal, a câmera também foi atualizada para 24 MP, dobrando a resolução em relação à geração anterior.

O chip A19 promete desempenho superior e maior eficiência energética, auxiliado por estimados 8 GB de RAM. O armazenamento começa em 256 GB.

iPhone 17 Air

A principal novidade da geração, o iPhone 17 Air, aposta em um design que deve marcar o futuro da Apple. O celular é o mais fino já fabricado pela empresa, com apenas 5,6 mm, mas mantém a robustez graças à estrutura em titânio reciclado e à proteção Ceramic Shield 2, que garante resistência até quatro vezes maior a quedas e três vezes superior contra riscos.

A tela de 6,6 polegadas ocupa boa parte da parte frontal, com painel OLED, taxa de atualização de 120 Hz, suporte a Dolby Vision e brilho de até 3.000 nits.

iPhone 17 Air é o celular mais fino já fabricado pela Apple. Apple / Reprodução

Na traseira, há apenas uma câmera de 48 MP, mas ela é acompanhada por recursos de software que ampliam a versatilidade, como o dual capture de vídeo, que permite gravar com as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo.

O modelo estreia com o chip A19 Pro, o mesmo usado nos aparelhos premium, mas otimizado para o corpo ultrafino. O armazenamento vai de 256 GB a 1 TB, com preços a partir de R$ 10.499.

Por fim, a Apple garante autonomia de bateria para um dia de uso, com o suporte do novo modo de potência adaptável, que ajusta automaticamente o consumo de energia. Ele também é compatível apenas com eSIM, ou seja, não há suporte para chips tradicionais.

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max

Os modelos mais avançados da geração trazem mudanças estruturais importantes. A Apple abandonou o titânio para adotar um corpo unibody de alumínio em combinação com vidro, mais leve e mais eficiente na dissipação de calor.

Linha Pro traz três câmeras de 48 MP. Apple / Reprodução

O módulo de câmeras também foi redesenhado: em vez do tradicional quadrado no canto, agora há uma barra horizontal que ocupa toda a parte superior traseira.

Ambos contam com o chip A19 Pro, 12 GB de RAM e um novo sistema de resfriamento com câmara de vapor, inédito em iPhones. O recurso permite desempenho contínuo em tarefas exigentes, como jogos e gravações de vídeo em 4K ou 8K.

O iPhone 17 Pro custará a partir de R$ 11.499, e mantém a tela de 6,3 polegadas.

O iPhone 17 Pro Max chega a partir de R$ 12.499 e conta com tela de 6,9 polegadas, além da maior bateria já usada em um iPhone, segundo a Apple

O primeiro iPhone com três câmeras de 48 MP

O iPhone 17 Pro Max é o primeiro aparelho da Apple com três sensores de 48 MP — principal, ultrawide e telefoto. O conjunto é capaz de oferecer zoom óptico de até 8x, além de capturar imagens mais detalhadas e equilibradas em diferentes condições de luz.

Outro avanço é a estreia da gravação em 8K e do carregamento reverso sem fio, recurso que permite usar o celular para abastecer acessórios como os AirPods e o Apple Watch.

Veja o preço dos novos iPhones no Brasil

Preço do iPhone 17

iPhone 17 (256 GB): R$ 7.999

iPhone 17 (512 GB): R$ 9.499

Preço do iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro (256 GB): R$ 11.499

iPhone 17 Pro (512 GB): R$ 12.999

iPhone 17 Pro (1 TB): R$ 14.499

Preço do iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max (256 GB): R$ 12.499

iPhone 17 Pro Max (512 GB): R$ 13.999

iPhone 17 Pro Max (1 TB): R$ 15.499

iPhone 17 Pro Max (2 TB): R$ 18.499

Preço do iPhone Air