Ciência e Tecnologia

Nova geração
Notícia

iPhone 17 é lançado: linha traz versão ultrafina, câmeras de 48 MP e iOS 26

Lançamento ocorreu na tarde desta terça-feira (9), em Cupertino, nos Estados Unidos. A pré-venda começa neste mês, com preços a partir de US$ 799

Murilo Rodrigues

Trends

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS