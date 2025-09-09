iPhone 17, AirPods e mais: veja tudo o que foi apresentado pela Apple no evento desta terça-feira

A Apple apresentou nesta terça-feira (9), em Cupertino, na Califórnia, a nova geração de seu smartphone mais famoso. A linha iPhone 17 chega em quatro versões, incluindo uma inédita. Além dos celulares, a empresa também anunciou os novos AirPods Pro 3 e a série de relógios Apple Watch Series 11, SE 3 e Ultra 3.
Abaixo, veja detalhes como preço, medidas e detalhes de câmera de cada produto. Clique no item que deseja ler mais sobre e pule direto para ele:
Com o slogan Awe Dropping ("Impressionante", em português), o evento marcou a estreia do iPhone 17 Air, o smartphone mais fino já feito pela companhia, com apenas 5,6 milímetros.
Já os modelos Pro receberam novo design em alumínio unibody, câmeras em formato de barra horizontal e sistema avançado de dissipação de calor.
A pré-venda no Brasil começa em 16 de setembro, com valores que ultrapassam os R$ 8 mil.
iPhone 17 e iPhone 17 Air
O iPhone 17 adota tela OLED de 6,3 polegadas com tecnologia ProMotion de 120 Hz, antes exclusiva dos Pro, e brilho máximo de 3.000 nits.
Ele sai de fábrica com o chip A19 e armazenamento inicial de 256 GB. O conjunto fotográfico traz câmera principal de 48 MP, ultrawide de 12 MP e nova câmera frontal de 24 MP. São cinco opções de cor: preto, cinza, verde, azul e rosa.
Já o iPhone 17 Air substitui a linha Plus e se posiciona como concorrente direto do Galaxy S25 Edge. Ultrafino, tem apenas 5,6 mm de espessura e 146 gramas. A tela é de 6,5 polegadas OLED com ProMotion e 3.000 nits de brilho.
A traseira abriga apenas uma câmera de 48 MP, enquanto a frontal mantém 24 MP. O aparelho estreia o chip A19 Pro e está disponível em quatro cores: preto, branco, dourado e azul-claro.
Preços no Brasil:
- iPhone 17 (256 GB): R$ 7.999
- iPhone 17 (512 GB): R$ 9.499
- iPhone 17 Air (256 GB): R$ 10.499
- iPhone 17 Air (512 GB): R$ 11.999
- iPhone 17 Air (1 TB): R$ 13.499
iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max
Os modelos mais sofisticados da linha chegam com corpo em alumínio unibody e vidro, abandonando o titânio. A principal mudança estética está na traseira, agora com módulo de câmeras em barra horizontal.
O iPhone 17 Pro mantém tela de 6,3 polegadas OLED com ProMotion 120Hz, enquanto o Pro Max chega a 6,9 polegadas e inaugura a maior bateria da linha, segundo a fabricante.
Ambos trazem o chip A19 Pro e um novo sistema de resfriamento com câmara de vapor. Segundo a fabricante, o processador é até 40% mais potente do que a geração anterior e rivaliza até com MacBooks.
Já o iPhone 17 Pro Max é o primeiro iPhone com três câmeras de 48 MP: principal, ultrawide e telefoto com zoom óptico de até 8x. Também estreia a gravação em 8K e o carregamento reverso sem fio.
Preços no Brasil:
- iPhone 17 Pro (256 GB): R$ 11.499
- iPhone 17 Pro (512 GB): R$ 12.999
- iPhone 17 Pro (1 TB): R$ 14.499
- iPhone 17 Pro Max (256 GB): R$ 12.499
- iPhone 17 Pro Max (512 GB): R$ 13.999
- iPhone 17 Pro Max (1 TB): R$ 15.499
- iPhone 17 Pro Max (2 TB): R$ 18.499
AirPods Pro 3
Os novos AirPods Pro 3 foram redesenhados para se ajustar melhor ao ouvido, agora com cinco opções de ponteiras e certificação IP57 contra água e suor. O destaque é a tradução simultânea em tempo real, recurso viabilizado pela Apple Intelligence.
Além disso, segundo a Apple, o cancelamento ativo de ruído foi ampliado em até quatro vezes em relação à geração anterior, e a autonomia passou para oito horas com ANC ligado.
- Preço no Brasil: R$ 2.699
Apple Watch Series 11, SE 3 e Ultra 3
A Apple também anunciou a nova geração de seus relógios inteligentes no evento. O Watch Series 11 traz conectividade 5G e novo mostrador Flow Water, inspirado no design Liquid Glass do iOS 26. Entre as funções inéditas está o alerta de hipertensão, capaz de identificar padrões de pressão alta a partir de medições de 30 dias. A bateria promete até 24 horas de uso.
Já o Apple Watch SE 3 ganhou chip S10, que chega pela primeira vez no wearable de entrada da marca, além de carregamento duas vezes mais rápido e novos sensores, incluindo de temperatura no pulso.
O Apple Watch Ultra 3, por sua vez, recebeu a maior tela da linha, maior brilho e bateria de até 42 horas. O modelo ainda traz conectividade via satélite para envio de mensagens e alertas de emergência.
Preços no Brasil:
- Apple Watch Series 11: R$ 5.499
- Apple Watch SE 3: R$ 3.299
- Apple Watch Ultra 3: R$ 10.499.