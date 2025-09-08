iPhone 17 Air só terá eSIM: entenda o que é e como funciona

Previsão de como serão os modelos do iPhone 17 Air. Instagram / @theapplehub / Reprodução

Novo lançamento da Apple, o iPhone 17 Air não terá o chip SIM físico, somente eSIM, o chamado chip virtual. A tendência ganhou força após o lançamento do iPhone 14, nos Estados Unidos.

Pelo formato do novo modelo ultrafino, o iPhone Air não permite espaço para o chip tradicional, sendo necessário o uso do virtual.

O que é eSIM e como funciona

O eSIM é um chip digital que permite ativar uma linha móvel sem precisar de um cartão físico. O funcionamento é o mesmo de um chip tradicional. É possível fazer chamadas, enviar mensagens e usar dados móveis. Neste caso, todas essas funções são feitas diretamente pelo sistema do celular.

Para ativar o chip, é necessário escanear um código QR fornecido pela operadora ou usar o aplicativo da própria operadora.

Novo lançamento

O iPhone 17 será lançado em 9 de setembro, em apresentação ao vivo que ocorrerá em evento da Apple. Entre os novos aparelhos que serão apresentados está o inédito iPhone Air, previsto para substituir a linha Plus.

Nova linha terá diferentes cores. Instagram / @theapplehub / Reprodução

A nova linha terá diferentes cores, variando conforme o modelo. O iPhone 17 deverá estar disponível nas cores branco, cinza-aço, verde, roxo e azul. O novo 17 Air terá como opções preto, branco, ouro-claro e azul-claro. Já o 17 Pro será lançado nas cores preto, branco, cinza, azul-escuro e laranja.