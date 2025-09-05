Internet 6G já tem chip e funciona 10 vezes mais rápido que o limite do 5G; entenda

A previsão de chegada no Brasil é 2030. TopMicrobialStock / stock.adobe.com

Pesquisadores da Universidade de Pequim e da Universidade da Cidade de Hong Kong anunciaram os avanços significativos na rede 6G de internet. Os resultados do desenvolvimento de um chip all-frequency (todas as frequências, em inglês) mostrou um funcionamento 10x mais rápido que o limite do 5G.

O microchip consegue alcançar de 0,5 GHz a 115 GHz, o que antes exigiria nove canais de frequências separados, em um único hardware, segundo a CNN.

No estudo publicado pela revista Nature, os pesquisadores detalharam a novidade que pode ter aplicações em realidade aumentada, cirurgias remotas e até oferecer uma ampla cobertura em áreas rurais, a partir de frequências mais baixas.

Avanços da internet 6G

A chegada no Brasil é prevista apenas para 2030, mas promete trazer avanços tecnológicos que irão aprimorar a qualidade e velocidade da conexão no país.

Com uma taxa de transmissão 50 vezes mais rápida que a do 5G, a nova geração de redes móveis irá aumentar o alcance da internet no mundo, incluindo áreas remotas, e garantir um sistema mais sustentável, desde equipamentos feitos com materiais ecológicos até o menor consumo de energia.

Entre as vantagens, estão o menor custo operacional, gerado pela automatização de processos que irão ajustar as transmissões conforme as solicitações e uma diminuição de mão de obra.

A tecnologia também promete uma maior velocidade de acesso, com menos atrasos nas transmissões e filtros implementados nos satélites que irão garantir menos falhas no envio de dados pelas redes.