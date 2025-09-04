Como verificar os aparelhos conectados no WhatsApp; veja passo a passo

O WhatsApp, pertencente ao grupo Meta, possibilita conectar uma conta em até quatro dispositivos ao mesmo tempo. O aplicativo pode ser conectado a smartphones, tablets, computadores e outros dispositivos que suportem o programa.
Ao conectar em um aparelho, o aplicativo instalado no celular registra onde foi o acesso e o horário. Essa função fica no mesmo lugar em que pode se conectar ou desconectar outros locais.
Como ver os aparelhos conectados no WhatsApp
- Abra o aplicativo do WhatsApp no seu celular
- Para aparelhos Android, clique nos três pontinhos no canto superior direito
- Para aparelhos iOS, clique em configurações
- Depois, para os dois tipos de aparelhos, clique em "Aparelhos conectados"
- Uma lista com os aparelhos conectados irá aparecer. Nessa parte, pode ser conectado um novo dispositivo ou desconectar os já logados.