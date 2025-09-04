Como verificar os aparelhos conectados no WhatsApp; veja passo a passo

Ao conectar em um aparelho, o aplicativo instalado no celular registra onde foi o acesso e o horário. FABIO PRINCIPE / stock.adobe.com

O WhatsApp, pertencente ao grupo Meta, possibilita conectar uma conta em até quatro dispositivos ao mesmo tempo. O aplicativo pode ser conectado a smartphones, tablets, computadores e outros dispositivos que suportem o programa.

Ao conectar em um aparelho, o aplicativo instalado no celular registra onde foi o acesso e o horário. Essa função fica no mesmo lugar em que pode se conectar ou desconectar outros locais.

Como ver os aparelhos conectados no WhatsApp

Abra o aplicativo do WhatsApp no seu celular Para aparelhos Android, clique nos três pontinhos no canto superior direito Para aparelhos iOS, clique em configurações Depois, para os dois tipos de aparelhos, clique em "Aparelhos conectados" Uma lista com os aparelhos conectados irá aparecer. Nessa parte, pode ser conectado um novo dispositivo ou desconectar os já logados.