Como funciona o avião supersônico da Nasa que ligará Nova York e Londres em menos de quatro horas

O novo jato supersônico da Nasa, o X-59, pode revolucionar as viagens aéreas ao encurtar a rota Nova York–Londres para pouco menos de quatro horas. Parte da missão Quesst, a aeronave está na fase final de testes e se prepara para o primeiro voo histórico, que pretende superar a velocidade do som.

O diferencial do X-59 é o design aerodinâmico: corpo alongado em formato cônico e asas finas que dispersam ondas de choque em pequenas ondulações, de acordo com O Globo. Isso deve transformar o estrondo sônico em um barulho leve.

— Realizamos estudos e a percepção é mais como a de uma porta de carro se fechando na casa de um vizinho — disse Lori Ozoroski, diretora do projeto.

Além do avanço tecnológico, o projeto tem objetivo estratégico: derrubar a proibição de voos supersônicos sobre terra nos EUA, em vigor há mais de 50 anos. A ideia é que o limite passe a ser de ruído, e não de velocidade.

Atualmente, o X-59 passa por rigorosos testes de segurança na Planta 42 da Força Aérea, na Califórnia. O voo inaugural começará em baixa altitude e velocidade de 386 km/h, para checar a integração dos sistemas, antes de avançar rumo ao voo supersônico.