Como fazer boneco 3D com IA? Veja o passo a passo para transformar sua foto em colecionável

Modelo é gerado pelo Gemini 2.5 Flash. Google Gemini / Reprodução

Ferramentas de inteligência artificial (IA) estão transformando a forma como imagens são criadas e consumidas. Os novos formatos do momento são as "action figures" (bonecos de ação) geradas por IA.

Esses bonecos permitem criar versões realistas do próprio usuário e de amigos, muitas vezes colecionáveis. Agora, um novo modelo foi criado: é possível produzir os bonecos com imagens hiper-realistas em 3D, gerados a partir de fotos comuns.

O modelo é produzido a partir da ferramenta Gemini, assistente de inteligência artificial (IA) do Google, com um prompt específico e detalhado para gerar a imagem.

Para animar e criar um vídeo do boneco, é necessário a função "Imagem-para-Vídeo" do YouCam Video.

Como fazer um boneco 3D com IA

Para criar um boneco 3D é necessário acessar o Gemini 2.5 Flash Image. Existem versões pagas e gratuitas da IA, com base na capacidade de resposta. A versão gratuita é o modelo 2.5 Flash. Já o plano Google AI Pro possui mensalidade de R$ 96,99 e é voltado para usuários que necessitam de funcionalidades aprofundadas.

O plano mais avançado do Gemini é o Google AI Ultra, que custa R$ 1.200, indicado para quem utiliza a inteligência artificial de forma intensiva.

Passo a passo

Acesse o Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) Selecione a foto que deseja enviar, com uma descrição detalhada no prompt. Exemplo: "Crie uma figura comercializada em escala 1/6 dos personagens da imagem, em estilo realista e em um ambiente real. A figura está posicionada sobre uma mesa de computador, com base acrílica redonda e transparente, sem texto. Na tela do computador aparece o processo de modelagem no ZBrush dessa mesma figura. Ao lado do monitor há uma caixa de embalagem no estilo Bandai, impressa com a arte original em ilustrações bidimensionais" Clique em Gerar e logo terá o seu boneco 3D fotográfico Se o resultado não for satisfatório, solicite ajustes ou adicione mais detalhes ao pedido

Etapas para gerar imagem no Google AI Studio. Google Gemini / Reprodução

Como transformar o boneco 3D em vídeo

Com o aplicativo YouCam Video, você pode transformar a imagem gerada em vídeo na versão paga. Basta baixar o aplicativo disponível tanto no IOS ou Android, e inserir a imagem gerada na opção "Imagem-para-Vídeo".

Aplicativo está disponível para IOS e Android. Agência RBS / Reprdução

É possível criar modelos diferentes para a mesma imagem gerada. Entretanto, os resultados aparecem com marca d'água. Para utilizar o recurso completo, os meios de pagamentos são por "créditos", uma moeda digital da plataforma.

Existem dois métodos: