Como a TAG transformou um clube de assinatura em uma comunidade de leitura; assista ao vivo

O novo episódio do podcast Radar de Inovação destaca a trajetória da TAG Livros, fundada em 2014 em Porto Alegre. O clube, criado por Gustavo Lembert, se consolidou como uma marca que vai além da entrega de livros: oferece curadoria, design editorial exclusivo, mimos temáticos e um aplicativo que conecta milhares de associados pelo país.

Ao longo da conversa, Gustavo explica como a TAG evoluiu de um modelo de clube de assinatura para se tornar referência em experiência literária e comunidade. A empresa conta hoje com quatro clubes ativos, TAG Curadoria, TAG Inéditos, Bookster pelo Mundo e Atlas do Feminino, além de uma livraria própria para edições avulsas.

O episódio aborda temas como a importância da curadoria em meio ao excesso de informação, a transformação da leitura em hábito para diferentes perfis de público e o desafio da retenção de assinantes em negócios recorrentes. Lembert analisa, ainda, como é a relação do público da TAG com a leitura e entre si.