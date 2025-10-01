ChatGPT ganha recurso para alertar pais sobre conversas sensíveis; veja como ativar o recurso

OpenAI anunciou novos recursos de controle parental no ChatGPT. PhotoGranary / adobe.stock.com

A OpenAI lançou novos recursos de controle parental no ChatGPT, voltada para o uso de crianças e adolescentes. Com ela, pais e responsáveis podem conectar suas contas as dos filhos e definir regras sobre como o app de inteligência artificial será utilizado. A ferramenta já está disponível para todos os usuários, de acordo com a empresa.

A novidade também permite definir horários de uso, restringir recursos e emite alertas em caso de interações consideradas sensíveis.

Como funciona

Ao ser ativado, o sistema aplica camadas extras de proteção, como a filtragem de conteúdos gráficos, desafios virais, dramatizações violentas, sexuais ou românticas e até a exposição a padrões de beleza nocivos.

“Os pais podem desligar essa configuração, caso desejem, mas os adolescentes não têm permissão para alterá-la”, esclareceu a OpenAI.

Entre as funções que o recurso oferece estão:

Definir horários de uso : delimitar períodos em que o ChatGPT não ficará disponível;

: delimitar períodos em que o ChatGPT não ficará disponível; Bloquear imagens : impedir a criação e edição de imagens no aplicativo;

: impedir a criação e edição de imagens no aplicativo; Desligar voz : desativar a função de conversação por áudio;

: desativar a função de conversação por áudio; Controlar memória : evitar que o robô guarde interações anteriores;

: evitar que o robô guarde interações anteriores; Restringir o treinamento: impedir que as conversas sejam usadas para melhorar o modelo.

Alerta para conversas sensíveis

Outro recurso incluso no pacote é o aviso de conversas delicadas. Quando o sistema detecta interações que podem indicar risco, a OpenAI aciona uma equipe de especialistas para revisar o caso.

Caso haja indícios de perigo real, os responsáveis são informados por e-mail, SMS e notificações no celular.

“Muitos jovens procuram o ChatGPT em momentos de vulnerabilidade. Por isso, criamos um sistema de alertas que pode ajudar pais e responsáveis a perceber quando algo realmente grave está acontecendo”, afirmou a empresa.

Como ativar o controle parental

Abra as configurações do ChatGPT e selecione “Controle dos pais” (ou acesse diretamente em chatgpt.com/parentalcontrols); Envie o convite para o adolescente, que o receberá por e-mail ou SMS; Após a aceitação, as contas ficam conectadas, e os responsáveis passam a gerenciar as opções no próprio perfil.

Processos de pais

O lançamento acontece em meio ao crescimento de processos nos Estados Unidos, movidos por famílias que acusam aplicativos de inteligência artificial de impactar negativamente a saúde mental de jovens e, em casos mais graves, de incentivar comportamentos autodestrutivos.

A OpenAI anunciou que adicionaria controles parentais ao seu chatbot, uma semana após um casal americano afirmar que o sistema incentivou seu filho adolescente a cometer suicídio. Matthew e Maria Raine afirmam na ação apresentada em um tribunal do estado da Califórnia que o ChatGPT cultivou uma relação íntima com seu filho Adam por vários meses entre 2024 e 2025, antes de sua morte.

A denúncia alega que em sua conversa final, em 11 de abril de 2025, o ChatGPT ajudou Adam a roubar vodca de seus pais e lhe forneceu uma análise técnica sobre um tipo de nó com o qual confirmou que "poderia potencialmente enforcar um ser humano". Adam foi encontrado morto horas depois usando esse método.