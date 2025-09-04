Ciência e Tecnologia

Radar de Inovação 
Notícia

Cafés especiais e pães veganos: como duas experiências de produtos por assinatura estão inovando em Porto Alegre; assista 

Episódio destaca a Origem Coffee Co e a Amada Massa, exemplos de como transformar assinatura em experiência e comunidade

Zero Hora

