Cafés especiais e pães veganos: como duas experiências de produtos por assinatura estão inovando em Porto Alegre; assista 

O novo episódio do podcast Radar de Inovação abre a série de setembro dedicada a clubes e modelos de assinatura e recebe Rafael Vargas Ribeiro, sócio da Origem Coffee Co, e Michele Marques, sócia da Amada Massa. As iniciativas de Porto Alegre unem fidelização de clientes, experiência de consumo e impacto social em clubes que entregam cafés especiais e pães veganos de fermentação natural.

Fundada em 2013, a Origem Coffee Co surgiu com uma cafeteria no Shopping Iguatemi e, em 2020, lançou um clube de assinatura em resposta à pandemia. A empresa trabalha apenas com cafés 100% arábica, classificados acima de 85 pontos na escala internacional SCA, provenientes de pequenos e médios produtores das regiões de Caparaó, Mantiqueira e Matas de Minas. O serviço entrega micro e nanolotes exclusivos em grãos, moído ou em cápsulas compatíveis com Nespresso, sempre torrados sob demanda para garantir frescor e qualidade.

Já a Amada Massa nasceu como uma rede de acolhimento e geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade, em Porto Alegre. Hoje, a padaria comunitária oferece o Clube do Pão, que entrega semanalmente pães veganos de fermentação natural em sabores variados, como tradicional, couve ou cenoura. O assinante pode receber em casa, retirar na loja no bairro Azenha ou em pontos de coleta. Há também eventos no local.

