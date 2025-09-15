Apple libera iOS 26 nesta segunda-feira; veja o que muda e como instalar a atualização

O iOS 26, nova versão do sistema operacional do iPhone, será liberado nesta segunda-feira (15). A atualizalção já havia sido apresentada em junho e traz um novo visual para os aparelhos, além e novos recursos de inteligência artificial.
Todos os aparelhos a partir do iPhone 11 devem receber a atualização (veja lista abaixo). Ficarão de fora as linhas X (XR, XS e XS Max) e versões anteriores a ela.
A nova versão deve estar disponível a partir das 14h desta segunda. A seguir, veja o passo a passo de como fazer a instalação.
Como atualizar o iPhone para iOS 26
Para instalar a nova versão do sistema da Apple, siga os passos abaixo:
- Toque em Ajustes;
- Depois, selecione o item Geral;
- Escolha a opção Atualização de Software.
O que muda no iOS 26
Uma das mudanças mais visíveis do iOS 26 é o novo estilo de design chamado Liquid Glass. Ele cria um efeito translúcido que reflete o ambiente ao redor e dá mais vitalidade a elementos como ícones, widgets, telas iniciais e bloqueadas.
Na prática, o usuário ganha mais opções para personalizar a interface. Os ícones podem ganhar aspecto translúcido, a tela de bloqueio se adapta de forma dinâmica à imagem escolhida como papel de parede e os relógios passam a se ajustar de maneira fluida.
Além disso, o novo design se estende a aplicativos nativos:
- Câmera: interface simplificada, focada na captura rápida
- Fotos: separação em abas para Biblioteca e Coleções, facilitando a organização
- Safari: páginas ocupam toda a tela, mas os botões principais permanecem acessíveis
- Apple Music, News e Podcasts: barra de navegação flutuante que se contrai ou expande conforme o uso, priorizando o conteúdo
Para desenvolvedores, a Apple também libera novas APIs (Interface de Programação de Aplicação, em português), permitindo que aplicativos de terceiros adotem esse mesmo estilo visual dinâmico.
Apple Intelligence
O iOS 26 dá mais protagonismo à Apple Intelligence, camada de inteligência artificial que roda dentro do próprio aparelho, com foco em privacidade e rapidez. Entre as novidades estão:
- Tradução ao vivo: disponível em chamadas de voz, FaceTime e mensagens, traduzindo fala e texto em tempo real, sem depender de servidores externos
- Busca visual integrada: o usuário pode usar qualquer informação exibida na tela para pesquisar ou realizar ações em outros aplicativos
- Assistência com ChatGPT: integrado ao sistema, pode responder perguntas sobre o que está sendo exibido, sugerir conteúdos ou buscar referências externas
- Genmoji e Image Playground: permitem criar versões personalizadas de emojis e imagens, misturando elementos ou gerando novos a partir de descrições
- Atalhos inteligentes: os atalhos agora usam contexto para sugerir ações, como criar uma enquete em grupo ou gerar imagens para fundos de conversa
- Rastreamento de pedidos: o sistema identifica automaticamente dados de compras recebidos por e-mail, centralizando informações de entregas em um só lugar
Outro destaque é o Foundation Models, framework que abre acesso aos modelos de IA para aplicativos de terceiros, mantendo o processamento local no iPhone.
Telefone e mensagens
O aplicativo Telefone ganha um layout renovado, reunindo favoritos, chamadas recentes e correio de voz em um só lugar. Duas ferramentas se destacam:
- Filtragem de ligações aprimorada: coleta informações do contato antes da chamada ser atendida
- Assistência de espera: avisa quando um atendente está disponível após longos períodos na linha
No aplicativo Mensagens, a atualização traz:
- Filtros para mensagens de remetentes desconhecidos, que ficam em uma pasta separada até serem aceitas
- Fundos personalizados para conversas
- Criação de enquetes diretamente no chat
- Indicadores de digitação em grupos e envio de valores via Apple Cash
Com a Apple Intelligence, o sistema também sugere a criação de enquetes automaticamente quando identifica situações em que elas seriam úteis.
CarPlay: integração maior com o carro
O CarPlay é usado diariamente em mais de 600 milhões de viagens, segundo a Apple. No iOS 26, ele ganha melhorias como:
- Visual mais compacto para chamadas recebidas
- Possibilidade de fixar conversas e usar reações rápidas no Mensagens
- Suporte a widgets e atividades ao vivo durante a navegação
O CarPlay Ultra, disponível em alguns modelos de veículos, amplia a integração, distribuindo recursos do iPhone em várias telas do carro.
Música, mapas e carteira: recursos ampliados
No Apple Music, chegam duas ferramentas ligadas à experiência musical:
- Tradução de letras, que mostra o significado em outros idiomas
- Pronúncia de letras, ajudando a cantar junto
- AutoMix, que cria transições automáticas entre músicas, como em um set de DJ
No Mapas, o destaque é o recurso locais visitados, que registra automaticamente os lugares em que a pessoa esteve. Esse histórico é protegido com criptografia e só pode ser acessado pelo usuário. O sistema também aprende rotas preferidas e sugere alternativas em caso de congestionamento.
Já o Carteira traz cartões de embarque redesenhados, com integração a rotas no Mapas, rastreamento de bagagem no Buscar e informações atualizadas em tempo real. Além disso, o Apple Pay passa a permitir pagamentos parcelados ou com pontos em lojas físicas.
Jogos
O iOS 26 apresenta o app Jogos, que reúne todos os títulos instalados no iPhone em um só lugar. A ideia é facilitar o acesso a jogos favoritos, acompanhar eventos e atualizações, além de integrar de forma mais fluida com o serviço Apple Arcade.
AirPods e gravações de áudio
Com a atualização, os AirPods ganham novos recursos:
- Isolamento de voz, que melhora a qualidade de chamadas e gravações
- Possibilidade de gravar áudio em qualidade de estúdio usando iPhone, iPad ou Mac
- Função de controle remoto da câmera, permitindo iniciar fotos ou vídeos pressionando a haste dos fones
Segurança, privacidade e acessibilidade
O iOS 26 também traz reforços em áreas fundamentais do sistema:
- Controle parental mais amplo, incluindo aprovações de contatos e proteção contra conteúdos sensíveis
- Safari com proteção contra rastreamento por impressão digital ativada por padrão
- Leitor de acessibilidade, que adapta a leitura de textos em todo o sistema
- Acesso por braille e melhorias em recursos como sons de fundo e voz pessoal.
Aparelhos que receberão a atualização
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2ª geração ou posterior)