Apple libera iOS 26 nesta segunda-feira; veja o que muda e como instalar a atualização

Mudança traz um novo visual para os aparelhos. Divulgação / Apple

O iOS 26, nova versão do sistema operacional do iPhone, será liberado nesta segunda-feira (15). A atualizalção já havia sido apresentada em junho e traz um novo visual para os aparelhos, além e novos recursos de inteligência artificial.

Todos os aparelhos a partir do iPhone 11 devem receber a atualização (veja lista abaixo). Ficarão de fora as linhas X (XR, XS e XS Max) e versões anteriores a ela.

A nova versão deve estar disponível a partir das 14h desta segunda. A seguir, veja o passo a passo de como fazer a instalação.

Como atualizar o iPhone para iOS 26

Para instalar a nova versão do sistema da Apple, siga os passos abaixo:

Toque em Ajustes; Depois, selecione o item Geral; Escolha a opção Atualização de Software.

O que muda no iOS 26

Uma das mudanças mais visíveis do iOS 26 é o novo estilo de design chamado Liquid Glass. Ele cria um efeito translúcido que reflete o ambiente ao redor e dá mais vitalidade a elementos como ícones, widgets, telas iniciais e bloqueadas.

Na prática, o usuário ganha mais opções para personalizar a interface. Os ícones podem ganhar aspecto translúcido, a tela de bloqueio se adapta de forma dinâmica à imagem escolhida como papel de parede e os relógios passam a se ajustar de maneira fluida.

Além disso, o novo design se estende a aplicativos nativos:

Câmera : interface simplificada, focada na captura rápida

: interface simplificada, focada na captura rápida Fotos : separação em abas para Biblioteca e Coleções, facilitando a organização

: separação em abas para Biblioteca e Coleções, facilitando a organização Safari : páginas ocupam toda a tela, mas os botões principais permanecem acessíveis

: páginas ocupam toda a tela, mas os botões principais permanecem acessíveis Apple Music, News e Podcasts: barra de navegação flutuante que se contrai ou expande conforme o uso, priorizando o conteúdo

Para desenvolvedores, a Apple também libera novas APIs (Interface de Programação de Aplicação, em português), permitindo que aplicativos de terceiros adotem esse mesmo estilo visual dinâmico.

Apple Intelligence

O iOS 26 dá mais protagonismo à Apple Intelligence, camada de inteligência artificial que roda dentro do próprio aparelho, com foco em privacidade e rapidez. Entre as novidades estão:

Tradução ao vivo : disponível em chamadas de voz, FaceTime e mensagens, traduzindo fala e texto em tempo real, sem depender de servidores externos

: disponível em chamadas de voz, FaceTime e mensagens, traduzindo fala e texto em tempo real, sem depender de servidores externos Busca visual integrada : o usuário pode usar qualquer informação exibida na tela para pesquisar ou realizar ações em outros aplicativos

: o usuário pode usar qualquer informação exibida na tela para pesquisar ou realizar ações em outros aplicativos Assistência com ChatGPT : integrado ao sistema, pode responder perguntas sobre o que está sendo exibido, sugerir conteúdos ou buscar referências externas

: integrado ao sistema, pode responder perguntas sobre o que está sendo exibido, sugerir conteúdos ou buscar referências externas Genmoji e Image Playground : permitem criar versões personalizadas de emojis e imagens, misturando elementos ou gerando novos a partir de descrições

: permitem criar versões personalizadas de emojis e imagens, misturando elementos ou gerando novos a partir de descrições Atalhos inteligentes : os atalhos agora usam contexto para sugerir ações, como criar uma enquete em grupo ou gerar imagens para fundos de conversa

: os atalhos agora usam contexto para sugerir ações, como criar uma enquete em grupo ou gerar imagens para fundos de conversa Rastreamento de pedidos: o sistema identifica automaticamente dados de compras recebidos por e-mail, centralizando informações de entregas em um só lugar

Outro destaque é o Foundation Models, framework que abre acesso aos modelos de IA para aplicativos de terceiros, mantendo o processamento local no iPhone.

Telefone e mensagens

O aplicativo Telefone ganha um layout renovado, reunindo favoritos, chamadas recentes e correio de voz em um só lugar. Duas ferramentas se destacam:

Filtragem de ligações aprimorada : coleta informações do contato antes da chamada ser atendida

: coleta informações do contato antes da chamada ser atendida Assistência de espera: avisa quando um atendente está disponível após longos períodos na linha

No aplicativo Mensagens, a atualização traz:

Filtros para mensagens de remetentes desconhecidos, que ficam em uma pasta separada até serem aceitas

de remetentes desconhecidos, que ficam em uma pasta separada até serem aceitas Fundos personalizados para conversas

para conversas Criação de enquetes diretamente no chat

diretamente no chat Indicadores de digitação em grupos e envio de valores via Apple Cash

Com a Apple Intelligence, o sistema também sugere a criação de enquetes automaticamente quando identifica situações em que elas seriam úteis.

CarPlay: integração maior com o carro

O CarPlay é usado diariamente em mais de 600 milhões de viagens, segundo a Apple. No iOS 26, ele ganha melhorias como:

Visual mais compacto para chamadas recebidas

para chamadas recebidas Possibilidade de fixar conversas e usar reações rápidas no Mensagens

e usar no Mensagens Suporte a widgets e atividades ao vivo durante a navegação

O CarPlay Ultra, disponível em alguns modelos de veículos, amplia a integração, distribuindo recursos do iPhone em várias telas do carro.

Música, mapas e carteira: recursos ampliados

No Apple Music, chegam duas ferramentas ligadas à experiência musical:

Tradução de letras , que mostra o significado em outros idiomas

, que mostra o significado em outros idiomas Pronúncia de letras , ajudando a cantar junto

, ajudando a cantar junto AutoMix, que cria transições automáticas entre músicas, como em um set de DJ

No Mapas, o destaque é o recurso locais visitados, que registra automaticamente os lugares em que a pessoa esteve. Esse histórico é protegido com criptografia e só pode ser acessado pelo usuário. O sistema também aprende rotas preferidas e sugere alternativas em caso de congestionamento.

Já o Carteira traz cartões de embarque redesenhados, com integração a rotas no Mapas, rastreamento de bagagem no Buscar e informações atualizadas em tempo real. Além disso, o Apple Pay passa a permitir pagamentos parcelados ou com pontos em lojas físicas.

Jogos

O iOS 26 apresenta o app Jogos, que reúne todos os títulos instalados no iPhone em um só lugar. A ideia é facilitar o acesso a jogos favoritos, acompanhar eventos e atualizações, além de integrar de forma mais fluida com o serviço Apple Arcade.

AirPods e gravações de áudio

Com a atualização, os AirPods ganham novos recursos:

Isolamento de voz , que melhora a qualidade de chamadas e gravações

, que melhora a qualidade de chamadas e gravações Possibilidade de gravar áudio em qualidade de estúdio usando iPhone, iPad ou Mac

usando iPhone, iPad ou Mac Função de controle remoto da câmera, permitindo iniciar fotos ou vídeos pressionando a haste dos fones

Segurança, privacidade e acessibilidade

O iOS 26 também traz reforços em áreas fundamentais do sistema:

Controle parental mais amplo, incluindo aprovações de contatos e proteção contra conteúdos sensíveis

mais amplo, incluindo aprovações de contatos e proteção contra conteúdos sensíveis Safari com proteção contra rastreamento por impressão digital ativada por padrão

por impressão digital ativada por padrão Leitor de acessibilidade , que adapta a leitura de textos em todo o sistema

, que adapta a leitura de textos em todo o sistema Acesso por braille e melhorias em recursos como sons de fundo e voz pessoal.

Aparelhos que receberão a atualização