Apple abre pré-venda do iPhone 17 no Brasil; veja preços, novidades e promoções

Com o slogan "Awe Dropping" ("Impressionante", em tradução livre), a Apple iniciou nesta terça-feira (16) a pré-venda no Brasil dos novos iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e do iPhone 17 Air, o smartphone mais fino já produzido pela empresa.

Os aparelhos chegam às lojas na próxima sexta-feira (20), no mesmo dia em que estreiam nos Estados Unidos e em outros 62 países.

O que muda na nova geração

A linha iPhone 17 traz atualizações de design, desempenho e recursos de câmera, além da estreia do iPhone Air, que substitui a linha Plus.

iPhone 17

Tela OLED de 6,3 polegadas com ProMotion 120 Hz (antes exclusiva dos modelos Pro)

com ProMotion 120 Hz (antes exclusiva dos modelos Pro) Brilho máximo de 3 mil nits

Chip A19

Câmera principal de 48 MP , ultrawide de 12 MP e nova frontal de 24 MP

, ultrawide de 12 MP e nova frontal de 24 MP Disponível em cinco cores: preto, cinza, verde, azul e rosa

iPhone 17 Air

Apenas 5,6 milímetros de espessura e 146 gramas

e 146 gramas Tela OLED de 6,5 polegadas com ProMotion 120 Hz e 3 mil nits

com ProMotion 120 Hz e 3 mil nits Câmera traseira única de 48 MP e frontal de 24 MP

única de e frontal de 24 MP Chip A19 Pro

Quatro opções de cor: preto, branco, dourado e azul-claro

iPhone 17 Pro e 17 Pro Max

Novo design em alumínio unibody com módulo de câmeras em barra horizontal

com módulo de câmeras em barra horizontal Chip A19 Pro com câmara de vapor para resfriamento, até 40% mais potente que o da geração anterior

com câmara de vapor para resfriamento, até que o da geração anterior Pro Max inaugura a maior bateria da linha e tela de 6,9 polegadas

e tela de 6,9 polegadas Primeiros iPhones com três câmeras de 48 MP (principal, ultrawide e telefoto)

(principal, ultrawide e telefoto) Zoom óptico de até 8x, gravação em 8K e carregamento reverso sem fio

Além disso, todos os modelos têm armazenamento a partir de 256 GB (chegando a até 2 TB), melhorias de bateria com autonomia de até 37 horas de uso, Apple Intelligence (sistema de inteligência artificial da companhia) e porta USB-C.

Preços no Brasil

iPhone 17

256 GB: R$ 7.999

512 GB: R$ 9.499

iPhone 17 Air

256 GB: R$ 10.499

512 GB: R$ 11.999

1 TB: R$ 13.499

iPhone 17 Pro

A partir de R$ 11.499

iPhone 17 Pro Max

A partir de R$ 12.499

Promoções

Com a pré-venda, redes varejistas, operadoras e bancos lançaram promoções para atrair consumidores. Os destaques incluem:

Mercado Livre : até 36 vezes sem juros no cartão Mercado Pago, entrega rápida e 10% de desconto no Pix

: até 36 vezes sem juros no cartão Mercado Pago, entrega rápida e 10% de desconto no Pix Casas Bahia : parcelamento em até 24 vezes sem juros no cartão da loja

: parcelamento em até 24 vezes sem juros no cartão da loja Itaú : 15 mil pontos no programa de fidelidade para quem fizer cadastro até segunda-feira (22)

: 15 mil pontos no programa de fidelidade para quem fizer cadastro até segunda-feira (22) iPlace : desconto de R$ 500 no pré-cadastro, 10% no Pix e parcelamento em até 21 meses, com possibilidade de troca ou devolução do aparelho

: desconto de R$ 500 no pré-cadastro, 10% no Pix e parcelamento em até 21 meses, com possibilidade de troca ou devolução do aparelho Claro: cupom de R$ 500 de desconto para quem fizer pré-cadastro, além de aceitar celular usado como parte do pagamento. A operadora também oferece gratuitamente a Transferência Rápida de eSIM, que dispensa ida à loja para trocar de chip