Apple abre pré-venda do iPhone 17 no Brasil; veja preços, novidades e promoções

Com o slogan "Awe Dropping" ("Impressionante", em tradução livre), a Apple iniciou nesta terça-feira (16) a pré-venda no Brasil dos novos iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e do iPhone 17 Air, o smartphone mais fino já produzido pela empresa.
Os aparelhos chegam às lojas na próxima sexta-feira (20), no mesmo dia em que estreiam nos Estados Unidos e em outros 62 países.
O que muda na nova geração
A linha iPhone 17 traz atualizações de design, desempenho e recursos de câmera, além da estreia do iPhone Air, que substitui a linha Plus.
iPhone 17
- Tela OLED de 6,3 polegadas com ProMotion 120 Hz (antes exclusiva dos modelos Pro)
- Brilho máximo de 3 mil nits
- Chip A19
- Câmera principal de 48 MP, ultrawide de 12 MP e nova frontal de 24 MP
- Disponível em cinco cores: preto, cinza, verde, azul e rosa
iPhone 17 Air
- Apenas 5,6 milímetros de espessura e 146 gramas
- Tela OLED de 6,5 polegadas com ProMotion 120 Hz e 3 mil nits
- Câmera traseira única de 48 MP e frontal de 24 MP
- Chip A19 Pro
- Quatro opções de cor: preto, branco, dourado e azul-claro
iPhone 17 Pro e 17 Pro Max
- Novo design em alumínio unibody com módulo de câmeras em barra horizontal
- Chip A19 Pro com câmara de vapor para resfriamento, até 40% mais potente que o da geração anterior
- Pro Max inaugura a maior bateria da linha e tela de 6,9 polegadas
- Primeiros iPhones com três câmeras de 48 MP (principal, ultrawide e telefoto)
- Zoom óptico de até 8x, gravação em 8K e carregamento reverso sem fio
Além disso, todos os modelos têm armazenamento a partir de 256 GB (chegando a até 2 TB), melhorias de bateria com autonomia de até 37 horas de uso, Apple Intelligence (sistema de inteligência artificial da companhia) e porta USB-C.
Preços no Brasil
iPhone 17
- 256 GB: R$ 7.999
- 512 GB: R$ 9.499
iPhone 17 Air
- 256 GB: R$ 10.499
- 512 GB: R$ 11.999
- 1 TB: R$ 13.499
iPhone 17 Pro
- A partir de R$ 11.499
iPhone 17 Pro Max
- A partir de R$ 12.499
Promoções
Com a pré-venda, redes varejistas, operadoras e bancos lançaram promoções para atrair consumidores. Os destaques incluem:
- Mercado Livre: até 36 vezes sem juros no cartão Mercado Pago, entrega rápida e 10% de desconto no Pix
- Casas Bahia: parcelamento em até 24 vezes sem juros no cartão da loja
- Itaú: 15 mil pontos no programa de fidelidade para quem fizer cadastro até segunda-feira (22)
- iPlace: desconto de R$ 500 no pré-cadastro, 10% no Pix e parcelamento em até 21 meses, com possibilidade de troca ou devolução do aparelho
- Claro: cupom de R$ 500 de desconto para quem fizer pré-cadastro, além de aceitar celular usado como parte do pagamento. A operadora também oferece gratuitamente a Transferência Rápida de eSIM, que dispensa ida à loja para trocar de chip
