WhatsApp desativa 6,8 milhões de contas ligadas a golpes; entenda

A Meta cancelou 6,8 milhões de contas vinculadas a golpistas no primeiro semestre de 2025. prima91 / stock.adobe.com

Cerca de 6,8 milhões de contas vinculadas a golpistas no WhatsApp foram desativadas. Os cancelamentos ocorreram no primeiro semestre deste ano, ao redor de todo o mundo, segundo a Meta.

Muitas contas estavam vinculadas a centros organizados por criminosos em países do Sudeste Asiático. De acordo com a Meta, esses locais frequentemente usavam trabalho forçado em suas operações.

Novas medidas antigolpes estão sendo implementadas no Whatsapp para alertas usuários sobre possíveis atividades fraudulentas, como ser adicionado em um grupo por alguém que não está na sua lista de contatos.

A Meta afirmou que o WhatsApp "detectou e removeu contas antes que fossem colocadas em operação por grupos golpistas".

Alertas

A Meta também alertou que os golpes geralmente são realizados em plataformas de pagamento.

"Sempre há algo estranho, e isso deveria ser um sinal de alerta para todos: você precisa pagar adiantado para receber os retornos ou ganhos prometidos", afirma a nota da empresa.