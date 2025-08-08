Sua cidade tem 5G? Veja mapa com cobertura no RS e saiba quando a tecnologia deve chegar a todos os lugares

Implantação começou em 2022. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A tecnologia 5G, a quinta geração da internet móvel, chegou ao Brasil em 2022 com a promessa de entregar uma conexão até 10 vezes mais rápida do que a antecessora, o 4G. Três anos após a implementação, a funcionalidade chegou a 77 cidades gaúchas. Há um ano, o 5G estava em 30 municípios do Estado.

O dado é do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, o Conexis Brasil Digital. O diretor de regulação da entidade, Fernando Soares, afirma que o cronograma de implementação está adiantado:

— Pelas metas do edital, nesse momento, tinha que estar com 5G só em Porto Alegre e Caxias do Sul, mas instalamos em 77 cidades gaúchas.

Conforme a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), todos os municípios do Rio Grande do Sul já estão aptos para que as prestadoras instalem as redes do 5G. Atualmente, 134 cidades gaúchas contam com estações da tecnologia licenciadas, e parte delas aguarda o oferecimento da conexão pelas operadoras. O RS tem 2.285 estações de 5G.

O cronograma da Anatel determina que até julho das 2029 as três operadoras que oferecem o serviço — Claro, Vivo e Tim — devem atender 100% dos municípios brasileiros com a tecnologia 5G.

A estudante Luna Eduarda Cuacoski, 20 anos, mora em Porto Alegre, onde cursa fonoaudiologia. Na Capital ela utiliza a tecnologia 5G. Mas aos fins de semana, quando visita a família na cidade de Casca, sente a diferença. O município da região norte do Estado, de apenas 9 mil habitantes, ainda está no 4G.

— Usando as redes sociais não sinto tanta diferença, mas quando uso aplicativos de bancos ou baixo alguns arquivos eu sinto que o 4G é mais lento em relação ao 5G — afirma Luna.

A Anatel tem um cronograma (confira mais abaixo) que prevê que as operadoras instalem o 5G gradualmente no Brasil, de acordo com a população das cidades. Até 31 de julho deste ano, a meta era atender os municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, tendo assim, pelo menos uma antena para cada 10 mil brasileiros.

Até julho do ano que vem, a meta é ampliar a cobertura para municípios com população igual ou superior a 200 mil habitantes, com no mínimo uma antena para cada 15 mil pessoas nessas localidades. Já nas cidades menores, com até 30 mil habitantes, a meta é atender pelo menos 30% desses municípios brasileiros.

Veja o mapa

Cronograma da Anatel

Em municípios com população igual ou superior a 30 mil habitantes (1.174 municípios):

Até 31/07/2026: atender os municípios com população igual ou superior a 200 mil habitantes (no mínimo 1 antena para cada 15 mil habitantes);

Até 31/07/2027: atender os municípios com população igual ou superior a 100 mil habitantes (no mínimo 1 antena para cada 15 mil habitantes);

Até 31/07/2028: atender 50% dos municípios com população igual ou superior a 30 mil habitantes (no mínimo 1 antena para cada 15 mil habitantes);

Até 31/07/2029: atender 100% dos municípios com população igual ou superior a 30 mil habitantes (no mínimo 1 antena para cada 15 mil habitantes);

Em municípios com população inferior a 30 mil habitantes (4.396 municípios):