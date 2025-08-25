SpaceX adia nova missão da Starship por condições climáticas

Nave seria lançada pela 10ª vez. Space X / Reprodução

A SpaceX, do bilionário Elon Musk, adiou o 10º voo da Starship. A ação ocorreria nesta segunda-feira (25), mas foi cancelada devido às condições climáticas no horário do lançamento. Ainda não há uma nova data.

"Adiando a tentativa de teste de voo de hoje devido ao clima. A equipe da Starship está determinando a próxima melhor oportunidade disponível para voar", escreveu a empresa em uma rede social.

A nave espacial é considerada a maior e mais potente do mundo atualmente, com 123 metros de altura. A tentativa mais recente ocorre após investigações sobre a perda da nave no voo anterior, em maio.

O equipamento estava pronto para decolar da base Starbase da empresa, no sul do Texas, em uma janela que se abriu às 18h30min locais (20h30min de Brasília) quando houve a decisão pelo adiamento.

Trata-se do segundo atraso em dois dias, depois que um vazamento no sistema terrestre frustrou uma tentativa anterior no domingo (24).

O que busca a missão

O objetivo da missão é submeter o estágio superior, destinado em última instância a transportar tripulação e carga, a testes de estresse estrutural enquanto voa antes de amerissar no Oceano Índico.

A SpaceX também testará novos materiais para o escudo térmico e tentará lançar satélites Starlink simulados como carga.

