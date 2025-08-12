Mensagem "Forbidden" aparece quando os usuários tentam acessar sites do governo do RS. Governo do Estado / Reprodução

ATUALIZAÇÃO: o acesso aos sites foi normalizado às 11h desta terça-feira (12).

Os sites do governo do Rio Grande do Sul estão fora do ar desde a noite de segunda-feira (11). O erro se repete em todos os endereços oficiais do Executivo estadual.

A instabilidade continuava na manhã desta terça (12).

O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) confirmou o problema a Zero Hora e afirmou que profissionais estão trabalhando para reestabelecer os serviços.

Segundo a empresa, houve "um incidente no principal equipamento de armazenamento de dados de produção, que atende a quase todas as áreas da Companhia".

A previsão de normalização total dos sistemas, conforme a Procergs, é até as 11h desta terça-feira.

O que diz a Procergs

"A Procergs informa que, na noite de ontem (11/08), por volta das 21h10, foi registrado um incidente no principal equipamento de produção, que atende a quase todas as áreas da Companhia.

Para restabelecer a operação, foi necessário reiniciar todas as infraestruturas que utilizam este equipamento, o que implicou na retomada gradual de praticamente todos os serviços.

A previsão de normalização total dos sistemas é até às 11h da manhã desta terça-feira (12/08).