Representatividade feminina cresce nos conselhos empresariais do RS; assista 





O novo episódio do podcast Radar de Inovação aborda a representatividade feminina e a diversidade nos conselhos de administração de empresas, trazendo dados exclusivos da pesquisa “Women at the Top”, realizada pelo Evermonte Institute.

O estudo revela que o Rio Grande do Sul é o segundo Estado com o maior número de mulheres em conselhos no Brasil, com 12,8% dos perfis femininos em empresas sediadas no Estado, ficando atrás apenas de São Paulo, que lidera com 61%. Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina completam o ranking nacional. A pesquisa também destaca que as mulheres presentes nesses espaços têm, em média, 50% mais formação do que os homens, reforçando a importância do preparo técnico para liderar em ambientes corporativos.

Participam do episódio Priscila Schapke, Executive Director da Evermonte Executive Search, e Laís Machado Lucas, doutora em Direito Privado e conselheira de empresas, que refletem sobre as barreiras culturais e estruturais para ampliar a diversidade nas lideranças, e o impacto positivo dessa inclusão para a governança e sustentabilidade dos negócios.

Durante a conversa, as especialistas apontam que a diversidade não é um modismo, mas uma transformação necessária que valoriza competências e amplia as perspectivas estratégicas nas empresas. Também enfatizam a importância da formação, do networking e da construção de ambientes inclusivos, nos quais todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas.

