Quando o iPhone 17 será lançado? Veja o que sabe sobre o novo smartphone da Apple

iPhone 16 foi lançado 26 de agosto de 2024, expectativa é de que o iPhone 17 seja lançado em data próxima. Apple / Divulgação

O lançamento do iPhone 17 ainda não tem data definida. Em 2024, a Apple anunciou a data de lançamento do iPhone 16 em 26 de agosto. Se a empresa mantiver o padrão, o anúncio deve acontecer ainda nesta semana.

A apresentação ocorre tradicionalmente em setembro, e as expectativas para este ano estão altas, apresentando uma linha com design renovado e o inédito iPhone Air.

Consumidores também esperam por um aumento expressivo no preço do iPhone 17, em função do tarifaço imposto pelos Estados Unidos à China, país onde os produtos da Apple são fabricados.

Qual deve ser o preço do iPhone 17?

Segundo rumores, o preço do novo modelo deve variar entre R$ 4.300 e R$ 6.700. Veja abaixo:

iPhone 17 : a partir de US$ 799 (R$ 4.306,61)

: a partir de US$ 799 (R$ 4.306,61) iPhone 17 Air : a partir de US$ 949 (R$ 5.115,11)

: a partir de US$ 949 (R$ 5.115,11) iPhone 17 Pro : a partir de US$ 1.049 (R$ 5.654,11)

: a partir de US$ 1.049 (R$ 5.654,11) iPhone 17 Pro Max: a partir de US$ 1.249 (R$ 6.732,11)

Especulações sobre a linha iPhone 17

Enquanto o iPhone 17 deve manter os 8 GB de memória RAM, os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max também devem saltar para os 12 GB.

Além disso, o site MacRumors também acredita que a linha Pro deve vir equipada com uma câmera secundária telefoto de 48 MP e zoom óptico de até 8x.