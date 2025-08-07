Mais inteligente e rápido: OpenAI lança o ChatGPT-5, seu novo modelo de IA generativa

Ferramenta é utilizada por quase 700 milhões de pessoas semanalmente. Timon / stock.adobe.com

A OpenAI lançou, nesta quinta-feira (7), a esperada quinta geração de seu emblemático modelo de inteligência artificial (IA) generativa ChatGPT-5, apresentada como mais inteligente e rápido que seus antecessores.

O ChatGPT-5 estará disponível de forma gratuita para todos os usuários da ferramenta de IA, que é utilizada por quase 700 milhões de pessoas semanalmente, disse a OpenAi em uma coletiva com jornalistas.

A apresentação do novo modelo foi transmitida ao vivo:

O que há de novo?