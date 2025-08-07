Mais inteligente e rápido: OpenAI lança o ChatGPT-5, seu novo modelo de IA generativa

A OpenAI lançou, nesta quinta-feira (7), a esperada quinta geração de seu emblemático modelo de inteligência artificial (IA) generativa ChatGPT-5, apresentada como mais inteligente e rápido que seus antecessores.
O ChatGPT-5 estará disponível de forma gratuita para todos os usuários da ferramenta de IA, que é utilizada por quase 700 milhões de pessoas semanalmente, disse a OpenAi em uma coletiva com jornalistas.
A apresentação do novo modelo foi transmitida ao vivo:
O que há de novo?
- Melhor precisão e raciocínio: oferece respostas passo a passo com menos erros e invenção de informações, especialmente em tarefas complexas como matemática e programação
- "Vibe coding": permite criar código de forma natural a partir de comandos em linguagem humana — uma forma intuitiva de gerar software sob demanda
- Multimodalidade e funcionalidades expandidas: possui entrada/saída em texto, imagem, áudio e vídeo, com contextos longos (até 1 milhão de tokens), memória persistente, personalização de "personalidades" nas conversas e integrações com Gmail, Google Calendar, entre outros
- Modelos variantes: disponível em versões Standard, Mini (mais econômica), Nano (alta velocidade) e Chat (para interações com contexto empresarial). Usuários Pro (cerca de US$ 200/mês) têm benefícios como uso ilimitado; já usuários gratuitos ou "Plus" têm limitações de acesso
- Cautela ética: reconhece-se o risco aprimorado de uso indevido (como em biotecnologia), o que levou à implementação de controles reforçados por parte da OpenAI