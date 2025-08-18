O que é o novo golpe do recibo? Saiba como evitá-lo

Um documento falso é produzido com alto nível de detalhamento, o que convence quem desconhece o golpe. Vladimir Razgulyaev / stock.adobe.com

Um relatório da empresa de cibersegurança Zenox chamou atenção para um esquema que vem ganhando força no Brasil: o golpe do recibo falso.

A fraude, que já circula em mercados digitais internacionais, utiliza comprovantes de compra com aparência quase idêntica aos originais para convencer vítimas de que um produto é legítimo.

O golpe se concentra, principalmente, em negociações de produtos usados ou revendidos em marketplaces, redes sociais e aplicativos de compra e venda.

Nele, um documento falso é produzido com alto nível de detalhamento, incluindo data, valor, logotipos, e-mails e layout semelhantes aos emitidos por empresas reais, e serve como "garantia" para dar credibilidade à venda de produtos falsificados ou de origem criminosa.

Como funciona o esquema?

A falsificação pode ser encomendada com poucos cliques. Sites e grupos fechados em redes de mensagens como o Telegram ou Discord oferecem serviços para gerar recibos, bastando preencher um formulário com dados básicos como nome, marca, data e valor da compra.

O sistema, totalmente automatizado, entrega em segundos um arquivo PDF, imagem ou até e-mail com aparência profissional.

Segundo a Zenox, o golpe inclui marcas brasileiras nos catálogos desses serviços, abrangendo setores como moda, beleza, tecnologia e eletrodomésticos. Isso permite que o golpe seja adaptado rapidamente à demanda dos criminosos.

Por que é perigoso?

O recibo falso é usado para criar confiança no comprador, que acredita estar adquirindo um item com procedência original. O problema só costuma ser identificado quando o cliente busca suporte com a marca e descobre que a compra nunca existiu.

Além do prejuízo individual, plataformas de vendas também são afetadas, lidando com denúncias, pedidos de reembolso e queda de confiança por parte dos usuários.

As empresas cujos nomes aparecem nos documentos fraudulentos enfrentam outro problema: ter a marca associada a produtos de baixa qualidade ou de origem ilícita.

Como evitar cair no golpe

Especialistas recomendam algumas práticas para se proteger: