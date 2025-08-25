Musk processa Apple e OpenAI por suposto favorecimento ao ChatGPT em iPhones

Musk acusa Apple de favorecer classificações do ChatGPT na App Store. Aleksei / stock.adobe.com

Elon Musk entrou com uma ampla ação nesta segunda-feira (25) contra a Apple e a OpenAI. Dono da xAI e da rede social X, ele alega que as gigantes da tecnologia formaram uma parceria ilegal para "sufocar" a concorrência.

A denúncia, com 61 páginas, apresentada em um tribunal federal no Texas, acusa a Apple e a OpenAI de fecharem um acordo exclusivo que torna o ChatGPT a única IA generativa integrada ao sistema operacional do iPhone, enquanto bloqueia rivais como o Grok – ferramenta de inteligência artificial da xAI.

"Esta é a história de dois monopolistas que unem forças para garantir seu domínio contínuo em um mundo impulsionado rapidamente pela tecnologia mais poderosa já criada pela humanidade: a inteligência artificial", afirma a ação.

Os autores dizem que a Apple possui 65% do mercado de smartphones nos Estados Unidos, enquanto a OpenAI controla pelo menos 80% do mercado de chatbots de IA generativa por meio do ChatGPT.

Apple e OpenAI anunciaram aliança em junho de 2024, o que tornou o ChatGPT o assistente de IA exclusivo do iPhone, acessível pelo assistente de voz Siri e outras funções do celular. A ação alega que este acordo dá ao ChatGPT acesso exclusivo a "bilhões de solicitações" de centenas de milhões de usuários de iPhone.

Também acusa a Apple de manipular as classificações da App Store para favorecer o ChatGPT e atrasar a aprovação de atualizações do aplicativo Grok.

Pedidos

As empresas de Musk reivindicam bilhões de dólares em danos e uma ordem judicial permanente para deter as supostas práticas anticompetitivas. Exigem também um julgamento com júri.

Nem a Apple nem a OpenAI responderam de imediato a solicitações de comentários.

Intriga com a OpenAI

O processo chega após as ameaças que Musk fez no início do mês, que desencadearam uma discussão tensa com o diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman.

Em uma mensagem no X, Altman qualificou a acusação de Musk como "notável" e disse que o bilionário "manipulava o X para beneficiar a si mesmo e às suas empresas". Musk respondeu chamando-o de "mentiroso".

