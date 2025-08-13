Ciência e Tecnologia

Disputa por atenção

Elon Musk vai processar Apple por favorecer o ChatGPT na loja de aplicativos

A solução da OpenAI liderou, na terça-feira, a lista de apps gratuitos na loja do iPhone e iPad, enquanto o Grok, da xAI, está em quinto lugar

AFP

