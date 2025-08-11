Meta lança aplicativo de assistente de IA para concorrer com ChatGPT e Gemini

Plataforma foi lançada nesta segunda-feira (11). Meta / Divulgação

A Meta lançou nesta segunda-feira (11), no Brasil, o seu aplicativo de Inteligência Artificial: o Meta AI.

A ferramenta utiliza a mesma IA já usada no WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger, mas em uma plataforma independente — e chega para competir com o ChatGPT e o Gemini.

Na nova plataforma, que também está disponível na versão desktop, os usuários vão poder interagir com o assistente virtual e navegar por outras abas do app, incluindo o feed "Descobrir", um espaço para compartilhar e explorar como outras pessoas estão usando a Meta AI.

O aplicativo já está disponível de forma gratuita nas lojas de aplicativo para iOS e Android.

Também há a versão desktop. Meta / Divulgação



