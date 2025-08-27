Ciência e Tecnologia

Mistério do universo
Manopla do Thanos? Nasa divulga imagem de "mão misteriosa" no espaço

Registro do Observatório Chandra X mostra a B1509-58, estrela de nêutrons que explodiu há alguns anos e emite partículas altamente energizadas no espaço

Zero Hora

