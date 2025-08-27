Manopla do Thanos? Nasa divulga imagem de "mão misteriosa" no espaço

Imagem da explosão da B1509-58 foi registrada em 20 de agosto pela Nasa. Nasa/CXC/ATNF/CSIRO/ATCA/STFC/Royar Observatory Edimburgo / Divulgação

E se após o estalar de dedos de Thanos ou do Homem de Ferro, a manopla com as joias do infinito tivesse sido jogada ao universo? Uma imagem registrada em 20 de agosto por satélites da Agência Espacial Norte-americana (Nasa) mostra uma estrela de nêutrons similar a uma "mão gigante" estendida no espaço.

Com brilho que remete às joias do infinito e a semelhança com dedos que parecem estar em movimento, o que o registro do Observatório Chandra X mostra é a pulsar B1509-58 – uma pequena estrela com cerca de 19 quilômetros de diâmetro. O corpo celeste explodiu há alguns anos e gera potentes ondas eletromagnéticas no espaço.

Os "dedos cósmicos" são na verdade uma nebulosa — nuvem de poeira e gases que se forma a partir da emissão de partículas de energia oriundas da estrela. A interação destas partículas com outros materiais resultam na imagem enigmática.

A imagem foi construída a partir de dados de rádio do Australia Telescope Compact Array e observações em raios X do Observatório Chandra. O registro ajuda cientistas a entender melhor como essas estruturas se formam e evoluem.

E, para os fãs da Marvel, é um lembrete de que o universo ainda guarda mistérios dignos de superproduções.

O que é a manopla do Thanos?

Manopla fica na mão esquerda do vilão. Marvel Studios / Divulgação

Peça central da trama de Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato, a manopla é uma luva criada para abrigar as seis joias do infinito (veja abaixo quais e o que são). Ela foi construído por Thanos, vilão da trama que reúne os heróis do universo cinematográfico da Marvel.

Em Guerra Infinita, com apenas um estalar de dedos o poderoso Thanos dizima 50% dos seres vivos do mundo. No longa que encerra a trama, os Vingadores recriam a manopla e tentam recuperar as joias do infinito.

Cabe ao Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) estalar os dedos para reestabelecer a vida na Terra.