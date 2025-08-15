Ciência e Tecnologia

Obituário
Mãe do dono da Amazon e uma das primeiras investidoras da empresa, Jackie Bezos morre aos 78 anos

Ela deixa o marido, três filhos, 11 netos e um bisneto, de acordo com a fundação

