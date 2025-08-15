Mãe do dono da Amazon e uma das primeiras investidoras da empresa, Jackie Bezos morre aos 78 anos

Jackie Bezos morreu aos 78 anos, na quinta-feira (14), em Miami. Ela é mãe de Jeff Bezos, proprietário da Amazon. Jackie e o marido, Miguel Mezos, foram os primeiros investidores da empresa que, atualmente, é uma das mais valiosas do mundo.
Ao prestar uma homenagem à mãe nas redes sociais, Bezos afirmou que ela sofria de Demência por Corpos de Lewy, uma doença neurodegenerativa.
Jackie Bezos nasceu em Washington, em 1946, mas foi criada em Albuquerque, Novo México. Por lá, ela teve o seu primeiro filho, Jeff, aos 17 anos. As informações são da Folha de S. Paulo.
"A vida adulta dela começou um pouco cedo, quando ela se tornou minha mãe aos tenros 17 anos. Não deve ter sido fácil, mas ela fez tudo dar certo. Ela se lançou à tarefa de me amar com ferocidade", escreveu Jeff na homenagem.
A norte-americana foi diagnosticada com a doença em 2020, conforme a Fundação Família Bezos em um comunicado. Ela era presidente da instituição — criada em 2000 para fornecer bolsas educacionais.
Jackie deixa o marido, três filhos, 11 netos e um bisneto, de acordo com a fundação.
"Após uma longa luta contra a Demência por Corpos de Lewy, ela faleceu hoje, cercada por muitos de nós que a amávamos — seus filhos, netos e meu pai. Sei que ela sentiu nosso amor naqueles momentos finais. Todos nós tivemos muita sorte de estar em sua vida. Eu a guardo em segurança no meu coração para sempre", publicou Jeff Bezos.