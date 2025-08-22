Liane Tarouco, pioneira da internet no Brasil, morre aos 78 anos no RS

Liane Margarida Rockenbach Tarouco entrou no Haçç da Fama da Internet. Lauro Alves / Agencia RBS

A professora e pesquisadora Liane Margarida Rockenbach Tarouco morreu, nesta quarta-feira (20), em Porto Alegre, aos 78 anos. Ela foi uma das pioneiras da internet no Brasil e única brasileira no Hall da Fama da Internet. A informação foi confirmada por familiares em publicação nas redes sociais da professora.

As cerimônias de despedida e o sepultamento de Liane aconteceram na tarde desta quinta no Cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre.

Trajetória

Formada em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1970 e mestre em Ciência da Computação em 1976, Tarouco lançou no ano seguinte o livro “Redes de Comunicação de Dados”, considerado o primeiro sobre o assunto no país.

Foi também responsável pelo projeto Rede Sul de Teleprocessamento, primeira iniciativa de interligação de universidades via redes de computadores no Brasil. Ela tornou-se ainda doutora em Engenharia Elétrica/Sistemas Digitais em 1990 pela USP.

Repercussão

A Associação Brasileira de Internet (Abranet) lamentou a morte e lembrou que Tarouco "se dedicou à pesquisa e ao desenvolvimento de aplicativos da Internet para a educação, expandindo assim o alcance de sua própria instrução e também os usos inovadores da rede para a aprendizagem".

LEIA TAMBÉM Morre Margarida Blanco, mulher de 117 anos que estava entre as pessoas mais velhas do mundo