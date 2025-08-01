Internet grátis da Starlink no celular? Veja o passo a passo para usar

Desde a última quinta-feira (31), usuários de smartphones no Brasil passaram a contar com um novo recurso: a conexão gratuita com a internet via satélite oferecida pela Starlink.
A tecnologia, desenvolvida pela SpaceX, empresa de Elon Musk, permite que cerca de 50 modelos de celulares já possam enviar mensagens e compartilhar localização mesmo fora da cobertura de redes móveis tradicionais.
Essa funcionalidade faz parte do serviço Direct to Cell, lançado no início de 2024 nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, que agora começa a ser expandido globalmente, incluindo o território brasileiro.
Como ativar a internet da Starlink no seu celular
Mesmo sendo gratuita, a conexão via satélite exige alguns passos de configuração. Veja como ativar:
- Atualize o sistema operacional do seu celular para a versão mais recente disponível
- Acesse as configurações e procure pelas seções "Conexões" ou "Redes móveis"
- Ative a opção de conexão automática para redes emergenciais
Feito isso, sempre que o dispositivo estiver fora da área de cobertura das operadoras móveis tradicionais, ele se conectará automaticamente à rede da Starlink.
Quando isso acontecer, a identificação "T-Mobile SpaceX" será exibida na barra de sinal do celular.
Como funciona a internet via satélite da Starlink
Diferente das redes móveis convencionais, que dependem de torres instaladas no solo, a Starlink utiliza uma constelação de satélites em órbita baixa da Terra.
Esses satélites atuam como se fossem "torres de celular no espaço", possibilitando a conexão em locais remotos, onde a infraestrutura de rede tradicional não chega.
Por enquanto, o serviço está limitado a três funções essenciais:
- Envio e recebimento de mensagens de texto
- Compartilhamento de localização
- Acesso a serviços de emergência
A expectativa é que, nos próximos meses, a Starlink também passe a oferecer chamadas de voz e navegação completa na internet por meio da rede via satélite.
Quais celulares são compatíveis?
Atualmente, cerca de 50 modelos de smartphones estão habilitados para acessar o serviço no Brasil. A maioria pertence a grandes marcas globais:
Apple
- Apple iPhone 14
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPhone 14 Pro
- Apple iPhone 14 Pro Max
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 15 Plus
- Apple iPhone 15 Pro
- Apple iPhone 15 Pro Max
- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16 Plus
- Apple iPhone 16 Pro
- Apple iPhone 16 Pro Max
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
Motorola
- Motorola Razr – 2024
- Motorola Edge – 2024
- Moto g Stylus 5G – 2024;
- Moto g Power 5G – 2024
- Moto g 5G – 2024
Samsung
- Samsung Galaxy A14
- Samsung Galaxy A15
- Samsung Galaxy A16
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy S21 FE
- Samsung Galaxy S21, Plus & Ultra
- Samsung Galaxy S22, Plus & Ultra
- Samsung Galaxy S23, Plus & Ultra
- Samsung Galaxy S23 Fan Edition (Fe)
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 Fan Edition (Fe)
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy Z Flip3
- Samsung Galaxy Z Fold3
- Samsung Galaxy Z Flip4
- Samsung Galaxy Z Fold4
- Samsung Galaxy Z Flip5
- Samsung Galaxy Z Fold5
- Samsung Galaxy X Cover6 Pro
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Fold6
T-Mobile (não presente no mercado brasileiro)
- T-Mobile REVL 7 5G
- T-Mobile REVL 7 Pro 5G
Para que o recurso funcione corretamente, é necessário que o sistema operacional do aparelho esteja atualizado com a versão mais recente, tanto para dispositivos Android quanto para iPhones.
O que é a Starlink?
Criada por Elon Musk e gerenciada pela SpaceX, a Starlink é uma iniciativa que busca levar internet banda larga de alta performance a qualquer canto do mundo.
Para isso, a empresa tem como meta lançar uma rede de até 42 mil satélites, que operam em órbita baixa (a cerca de 550 km da Terra).
Cada satélite possui antenas de alto desempenho e um painel solar, transmitindo sinais com rapidez e baixo custo.
Além disso, por estarem em altitudes mais baixas, os satélites são projetados para se desintegrar naturalmente na atmosfera ao final de sua vida útil, minimizando o risco de lixo espacial.