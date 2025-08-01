Internet grátis da Starlink no celular? Veja o passo a passo para usar

Diferente das redes móveis convencionais, que dependem de torres instaladas no solo, a Starlink utiliza uma constelação de satélites em órbita baixa da Terra. DenPhoto / stock.adobe.com

Desde a última quinta-feira (31), usuários de smartphones no Brasil passaram a contar com um novo recurso: a conexão gratuita com a internet via satélite oferecida pela Starlink.

A tecnologia, desenvolvida pela SpaceX, empresa de Elon Musk, permite que cerca de 50 modelos de celulares já possam enviar mensagens e compartilhar localização mesmo fora da cobertura de redes móveis tradicionais.

Essa funcionalidade faz parte do serviço Direct to Cell, lançado no início de 2024 nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, que agora começa a ser expandido globalmente, incluindo o território brasileiro.

Como ativar a internet da Starlink no seu celular

Mesmo sendo gratuita, a conexão via satélite exige alguns passos de configuração. Veja como ativar:

Atualize o sistema operacional do seu celular para a versão mais recente disponível Acesse as configurações e procure pelas seções "Conexões" ou "Redes móveis" Ative a opção de conexão automática para redes emergenciais

Feito isso, sempre que o dispositivo estiver fora da área de cobertura das operadoras móveis tradicionais, ele se conectará automaticamente à rede da Starlink.

Quando isso acontecer, a identificação "T-Mobile SpaceX" será exibida na barra de sinal do celular.

Como funciona a internet via satélite da Starlink

Diferente das redes móveis convencionais, que dependem de torres instaladas no solo, a Starlink utiliza uma constelação de satélites em órbita baixa da Terra.

Esses satélites atuam como se fossem "torres de celular no espaço", possibilitando a conexão em locais remotos, onde a infraestrutura de rede tradicional não chega.

Por enquanto, o serviço está limitado a três funções essenciais:

Envio e recebimento de mensagens de texto

Compartilhamento de localização

Acesso a serviços de emergência

A expectativa é que, nos próximos meses, a Starlink também passe a oferecer chamadas de voz e navegação completa na internet por meio da rede via satélite.

Quais celulares são compatíveis?

Atualmente, cerca de 50 modelos de smartphones estão habilitados para acessar o serviço no Brasil. A maioria pertence a grandes marcas globais:

Apple

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 15

Apple iPhone 15 Plus

Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Pro Max

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16 Plus

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro Max

Google

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Motorola

Motorola Razr – 2024

Motorola Edge – 2024

Moto g Stylus 5G – 2024;

Moto g Power 5G – 2024

Moto g 5G – 2024

Samsung

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A15

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21, Plus & Ultra

Samsung Galaxy S22, Plus & Ultra

Samsung Galaxy S23, Plus & Ultra

Samsung Galaxy S23 Fan Edition (Fe)

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Fan Edition (Fe)

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy X Cover6 Pro

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Fold6

T-Mobile (não presente no mercado brasileiro)

T-Mobile REVL 7 5G

T-Mobile REVL 7 Pro 5G

Para que o recurso funcione corretamente, é necessário que o sistema operacional do aparelho esteja atualizado com a versão mais recente, tanto para dispositivos Android quanto para iPhones.

O que é a Starlink?

Criada por Elon Musk e gerenciada pela SpaceX, a Starlink é uma iniciativa que busca levar internet banda larga de alta performance a qualquer canto do mundo.

Para isso, a empresa tem como meta lançar uma rede de até 42 mil satélites, que operam em órbita baixa (a cerca de 550 km da Terra).

Cada satélite possui antenas de alto desempenho e um painel solar, transmitindo sinais com rapidez e baixo custo.