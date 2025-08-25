IA nos grupos de WhatsApp? Saiba como desabilitar a ferramenta da Meta AI no seu celular

Meta AI é a inteligência artificial generativa dos aplicativos da Meta. Jonathan Raa / NurPhoto/AFP

Integrada ao WhatsApp desde outubro de 2024, a Meta AI se apresenta como assistente virtual capaz de responder a perguntas, criar textos e até gerar imagens.

A ferramenta, que funciona de maneira semelhante a serviços como ChatGPT e Gemini, foi desenvolvida a partir do modelo de linguagem Llama 3, da própria Meta, e também está disponível em outros aplicativos da empresa, como Instagram, Facebook e Messenger.

A chegada do recurso, no entanto, não agrada a todos. Enquanto parte dos usuários incorporou a novidade à rotina, outros preferem manter o aplicativo de mensagens sem a presença da inteligência artificial (IA).

Entre os motivos estão dúvidas sobre a segurança dos dados, erros em respostas e o simples desejo de manter uma versão mais enxuta do WhatsApp.

É possível remover o Meta AI do WhatsApp?

A remoção completa do recurso não é oferecida pela empresa, mas é possível reduzir sua presença no aplicativo. O ícone azul da IA pode ser retirado da lista de conversas seguindo os seguintes passos:

Abrir o chat com a Meta AI. Tocar no menu de três pontos no canto superior. Selecionar "Excluir conversa" ou "Excluir bate-papo". Confirmar a exclusão.

Assim, o contato não aparece mais entre os chats ativos, mas pode ser reativado a qualquer momento pela busca do aplicativo.

Como remover a Meta AI de Grupos?

Passo a passo para remover o Meta AI de grupos do WhatsApp. WhatsApp / Reprodução

Outra preocupação envolve o acesso da IA aos grupos de WhatsApp. A própria Meta afirma que as mensagens trocadas com a Meta AI são confidenciais, não ficam armazenadas e não interferem em outras conversas. Além disso, a ferramenta também não acessa microfone ou chamadas de voz.

Mesmo assim, administradores de grupos podem habilitar a "Privacidade avançada do chat" nas configurações do grupo.

Veja como desabilitar

Abra o chat do grupo.

Toque no nome do chat na parte superior.

Role para baixo e ative a opção "Privacidade avançada do chat".

O que é a Meta AI

A assistente é baseada em inteligência artificial generativa e foi incorporada a todos os aplicativos da empresa: WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger.

Ela é alimentada pelo modelo Llama 3, desenvolvido pela própria Meta, e tem integração entre plataformas. Isso significa que, se a conversa começar no WhatsApp, pode ser retomada no Instagram ou no Facebook.

O recurso pode responder dúvidas, elaborar textos, criar imagens e consultar informações em tempo real. Na prática, funciona de forma semelhante a outros chatbots disponíveis no mercado.

Como usar a Meta AI

Qualquer tipo de comando pode ser realizado em todas as redes sociais da Meta.

A interação com a inteligência artificial é a mesma em todos os aplicativos. A única diferença está em como encontrar o atalho para iniciar a conversa.

WhatsApp

Segundo a gigante de tecnologia, basta abrir os aplicativos e tocar no ícone azul do serviço ou digitar "@Meta AI" em uma mensagem.

No caso do WhatsApp, siga o passo a passo para usar a Meta AI:

Certifique-se de que o aplicativo está atualizado para a versão mais recente

Toque no ícone roxo e azul da Meta, localizado na tela principal

Clique em permitir a conversa com o chat da Meta AI

Comece uma conversa com a assistente ou digite @Meta AI em qualquer chat

Escolha como usar o serviço, seja para fazer perguntas ou pesquisas

Facebook, Instagram e Messenger

Para as demais redes, como Facebook, Instagram e Messenger, o passo a passo é o mesmo: