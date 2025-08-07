Empresa criada por irmãs oferece kits para experiências com pintura e cerâmica para momentos sem telas

A reconexão com o prazer de criar é o tema do mais recente episódio do podcast Radar de Inovação. As convidadas são as irmãs Virgínia Ubillos e Camila Ubillos, fundadoras da Catalina, um e-commerce que propõe momentos de pausa e criatividade por meio de kits de experiências manuais voltados ao público adulto.



Criada em Porto Alegre, a Catalina transforma hobbies como pintura, cerâmica, colagem e bordado em experiências completas, entregues em caixas que incluem todos os materiais e tutoriais necessários. A proposta da marca é ajudar pessoas a saírem do modo automático e viverem momentos mais significativos, sozinhas ou em grupos.