Empresa criada por irmãs oferece kits para experiências com pintura e cerâmica para momentos sem telas

A reconexão com o prazer de criar é o tema do mais recente episódio do podcast Radar de Inovação. As convidadas são as irmãs Virgínia Ubillos e Camila Ubillos, fundadoras da Catalina, um e-commerce que propõe momentos de pausa e criatividade por meio de kits de experiências manuais voltados ao público adulto.
Criada em Porto Alegre, a Catalina transforma hobbies como pintura, cerâmica, colagem e bordado em experiências completas, entregues em caixas que incluem todos os materiais e tutoriais necessários. A proposta da marca é ajudar pessoas a saírem do modo automático e viverem momentos mais significativos, sozinhas ou em grupos.
Chamado pelas criadoras de “fábrica de memórias”, o projeto nasceu de interesses pessoais das fundadoras e vem ganhando espaço entre quem busca presentes mais afetivos e experiências fora das telas. A cada novo lançamento, uma nova proposta de reconexão com o presente, sem depender de tecnologia ou de conhecimento prévio.
O podcast discute temas como transformação digital, inovação, negócios do futuro e educação. Está disponível no site e no aplicativo de GZH, além de plataformas de áudio e vídeo.